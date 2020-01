‘เฟด-นาดาล-เซเรน่า’ ร่วมตีแมตช์พิเศษ ระดมทุนแตะ 100 ลบ. ช่วยไฟป่าออสเตรเลีย

ราฟาเอล นาดาล มือ 1 ของโลกชาวสเปน, โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นักเทนนิสมือ 3 ของโลกชาวสวิส และเซเรน่า วิลเลียมส์ นักหวดสาวแกร่งอดีตเบอร์ 1 ของโลก นำทีมนักเทนนิสร่วมบริจาคและแข่งขันแมตช์พิเศษเพื่อการกุศล รายการ Rally for Relief เมื่อวันที่ 15 มกราคม ซึ่งเป็นธรรมเนียมก่อนเปิดฉากแกรนด์สแลมแรกของปี “ออสเตรเลียน โอเพ่น” ซึ่งในปีนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเงินไปบริจาคสมทบกองทุนช่วยเหลือออสเตรเลียที่ประสบเหตุไฟป่า

โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้มีแฟนๆ เทนนิสซื้อตั๋วเข้าร่วมงานกันเต็มความจุ โดยมีนักเทนนิสชื่อดังลงสู่สนามเพื่อนร่วมกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย ซึ่งนอกจาก 3 คนดังข้างต้นนั้น ยังประกอบไปด้วย แคร์โรไลน์ วอซนิอัคกี้, นาโอมิ โอซากะ, โคโค่ กอฟฟ์, อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ, สเตฟานอส ซิตซิปาส, โนวัก โยโควิช, ราฟาเอล นาดาล, โดมินิก ธีม และเพตร้า ควิโตว่า ซึ่งนอกจากนี้ยังได้มีการเชิญนักผจญเพลิงช่วยดับไฟป่าเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า เฟเดอเรอร์ และนาดาล ควักเงินส่วนตัวร่วมสมทบคนละ 250,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 5.23 ล้านบาท) ในขณะที่นิค เคียรีออส นักเทนนิสจอมเกรียนชื่อดังชาวออสเตรเลียยังประกาศที่จะบริจาคเงิน 200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (4,200 บาท) ในทุกๆ การเสิร์ฟเอซที่เขาทำได้ ซึ่งสุดท้ายแล้วกิจกรรมนี้จบลงด้วยการระดมทุนได้มากถึง 4,826,014 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (เกือบ 101 ล้านบาท)

สำหรับออสเตรเลียประสบปัญหาไฟป่าอย่างหนัก จนทำให้มีฝุ่นควันจำนวนมากในอากาศ และยังส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงการแข่งขันออสเตรเลียน โอเพ่น ที่ต้องขยับเวลาทั้งรอบการฝึกซ้อม และการแข่งขันรอบคัดเลือก โดยเฉพาะในรายของดาลิลา ยาคูโปวิช นักเทนนิสสาวชาวสโลวิเนีย ที่ต้องถอนตัวออกทัวร์นาเมนต์นี้ไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม เนื่องจากมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง นั่งทรุดไปกับพื้น และจนต้องถอนตัวจากกการแข่งขันรอบคัดเลือก ขณะสกอร์ 6-4 และ 5-6 โดยมีรายงานว่า สภาพอากาศในเมืองเมลเบิร์นค่อนข้างย่ำแย่ โดยมีตัวเลขค่ามลพิษทางอากาศพุ่งสูงถึง 200 ในช่วงเวลาที่ยาคูโปวิชลงสนามแข่งขัน

