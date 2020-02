เดือด! ‘โยโควิช’ จวกอัมไพร์ ก่อนโกงตายเชือด ‘ธีม’ ซิวแชมป์ ‘ออสเตรเลียน โอเพ่น’ (คลิป)

โนวัก โยโควิช นักเทนนิสมือ 2 ของโลกชาวเซอร์เบีย วัย 32 ปี ที่สมาธิลุดหลังมีปัญหากับอัมไพร์ สามารถเรียกสติกลับมาเอาชนะโดมินิก ธีม มือ 5 ของโลกจากออสเตรเลีย วัย 26 ปี แบบสุดระทึก เซต 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 และ 6-4 ในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปี “ออสเตรเลียน โอเพ่น” ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามร็อด เลเวอร์ อารีนา ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อค่ำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่กินเวลานานถึง 4 ชั่วโมงเต็ม

โดยมีจังหวะปัญหาในเซตที่ 2 ช่วงที่ธีมเป็นฝ่ายขึ้นนำ 5-4 และกำลังเป็นเกมเสิร์ฟของโยโควิช เจ้าตัวโดน เดเมียน ดิมิซัวส์ อัมไพร์ชาวฝรั่งเศสเตือนกรณีทำผิดกฎ เรื่องใช้เวลาเสิร์ฟเกิน 25 วินาที ถึง 2 ครั้ง โดยตามกฎแล้วเมื่อผู้เล่นโดนกรรมการเตือนกรณีดังกล่าว จะนับว่าทำเสิร์ฟแรกเสียทันที และต้องเสิร์ฟครั้งที่สองของแต้มนั้นๆ ซึ่งครั้งแรกที่ถูกเตือนโยโควิชเสิร์ฟลูกสองและตีโต้จนได้แต้ม ส่วนการโดนเตือนเสิร์ฟแรกหนถัดมา โยโควิชเสิร์ฟลูกสองเบาลงจนตกเป็นรองและเสียแต้ม ก่อนพ่ายไปในที่สุด 4-6 เกม ทำให้เสมอกัน 1-1 เซต

ซึ่งหลังจบเซต โนเล่เดินไปสะกิดอัมไพร์ ก่อนพูดประชดว่า “นายทำให้ตัวเองดังได้แล้วล่ะ ทำดีมากๆ เยี่ยมเลย” ทั้งนี้ โยโควิช มองว่าอัมไพร์เริ่มกดจับเวลาเร็วเกินไปสำหรับการเสิร์ฟแต่ละลูก ประมาณว่ายังไม่ทันรับลูกจากบอลบอยมาตั้งท่าเสิร์ฟก็เริ่มจับเวลา 25 วินาทีแล้ว ส่งผลให้เซตที่ 3 โยโควิชสมาธิหลุดเซตที่ 3 ไม่สามารถตั้งสมาธิเล่นด้วยฟอร์มเก่งได้ ตกเป็นฝ่ายตามหลัง 1-4 เกม ก่อนสุดท้ายแพ้ไป 2-6 ส่งผลให้ธีมขึ้นนำ 2-1 เซต

“You made yourself famous… well done.” Novak Djokovic continue his rampage as he pats the umpire’s foot after a time violation. #AusOpen pic.twitter.com/jmcOjaBB4I

— Christine Vanden Byllaardt (@cvbyllaardt) February 2, 2020