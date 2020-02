‘โยโควิช’ ยันไม่ได้ก้าวร้าวใส่อัมไพร์ แมตช์คว้าแชมป์ออสเตรเลียน โอเพ่น (คลิป)

โนวัก โยโควิช นักเทนนิสชื่อดังชาวเซอร์เบีย เชื่อว่าตัวเองไม่ได้ล้ำเส้นหรือทำเสียมารยาทใส่อัมไพร์ กรณีที่ไปสัมผัสตัวผู้ตัดสิน หลังโดนเตือนเรื่องเสิร์ฟช้าเกินเวลาตามกฏจนสมาธิหลุด ก่อนที่โยโควิชจะพลิกสถานการณ์เอาชนะโดมินิก ธีม มือ 5 ของโลกจากออสเตรเลีย วัย 26 ปี แบบสุดระทึก เซต 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 และ 6-4 ในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปี “ออสเตรเลียน โอเพ่น” ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามร็อด เลเวอร์ อารีนา ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อค่ำวันที่ 2 กุมภาพันธ์

จังหวะปัญหาเกิดขึ้นในเซตที่ 2 ช่วงที่ธีมเป็นฝ่ายขึ้นนำ 5-4 และกำลังเป็นเกมเสิร์ฟของโยโควิช ซึ่งนักหวดเซิร์บ ถูกเดเมียน ดิมิซัวส์ อัมไพร์ชาวฝรั่งเศสเตือนกรณีทำผิดกฎ เรื่องใช้เวลาเสิร์ฟเกิน 25 วินาที ถึง 2 ครั้ง ซึ่งเกมนั้นโยโควิชแพ้ 4-6 เกม

ซึ่งหลังจบเซต โยโควิช เดินไปสะกิดเท้าของอัมไพร์ที่นั่งอยู่บนแท่นตัดสิน ก่อนพูดประชดว่า “นายทำให้ตัวเองดังได้แล้วล่ะ ทำดีมากๆ เยี่ยมเลย” ทั้งนี้ โยโควิช มองว่าอัมไพร์เริ่มกดจับเวลาเร็วเกินไปสำหรับการเสิร์ฟแต่ละลูก ส่งผลให้เซตที่ 3 โยโควิชสมาธิหลุด ไม่สามารถเล่นด้วยฟอร์มเก่งได้และแพ้ไปอีก 2-6

“You made yourself famous… well done.” Novak Djokovic continue his rampage as he pats the umpire’s foot after a time violation. #AusOpen pic.twitter.com/jmcOjaBB4I

