‘เลียวนาร์ด’ ยกยอง ‘โคบี้’ เป็นแรงบันดาลใจ หลังได้รางวัลเอ็มวีพีเกม ‘ออลสตาร์’

ทีมเลอบรอนเฉือนชนะทีมยานนิสไปแบบหวุดหวิด 157-155 คะแนน ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ออลสตาร์ ครั้งที่ 69 ที่นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ โดยเกมดังกล่าวมีการยืนสงบนิ่ง 8 วินาที เพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของเดวิด สเติร์น อดีตประธานเอ็นบีเอ ที่สิ้นใจเมื่อวันที่ 1 มกราคม และโคบี้ ไบรอันต์ ตำนานนักบาสเกตบอลชาวอเมริกันของแอลเอ เลเกอร์ส เจ้าของเบอร์เสื้อหมายเลข 8 และ 24 ที่เสียชีวิตในวัย 41 ปี พร้อมกับจิอันน่า มาเรีย-โอนอเร่ ไบรอันต์ ลูกสาวคนที่สองวัย 13 ปี ในเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกบริเวณเนินเขาในเมืองคาลาบาซาส ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายเดือนมกราคม นอกจากนี้ยังมีศิลปินหลายรายที่มาร้องเพลงส่งความอาลัยให้ตำนานนักบาสด้วยเช่นกัน

ด้านแมจิก จอห์นสัน อดีตนักบาสเกตบอลระดับฮอลออฟเฟม ผู้ซึ่งเคยลงเล่นและเป็นโค้ชให้กับแอลเอ เลเกอร์ส กล่าวว่า จากนี้ไปคงไม่สามารถหานักบาสที่ยอดเยี่ยมอย่างโคบี้ได้อีกแล้ว ทั่้งการทำคนเดียว 81 แต้มในหนึ่งเกม หรือการกด 61 คะแนนในเกมสุดท้ายของการเล่นอาชีพ รวมถึงคว้าแชมป์ลีกเอ็นบีเอ 5 สมัย การสูญเสียโคบี้นับเป็นช่วงเวลาที่ยากจะทำใจมากๆ สำหรับรอบครัวเอ็นบีเอแห่งนี้

.@MagicJohnson leads an 8-second moment of silence for Kobe Bryant and David Stern before the #NBAAllStar game ✊ pic.twitter.com/WM7o6kiaTF — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2020

สำหรับแมตช์ออลสตาร์ครั้งนี้ เอ็นบีเอ ได้ปรับกติกาใหม่ โดยควอเตอร์ 1-3 จะมีการรีเซตแต้มเป็น 0 ก่อนเริ่มทุกครั้ง เพื่อหาผู้ชนะในแต่ละควอเตอร์ ที่จะได้รับเงิน ควอเตอร์ละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่เลือกเอาไว้ก่อนเกมนี้ ซึ่งทีมเลบรอนเลือกบริจาคให้ Chicago Scholars ส่วนทีมยานนิสเลือก Chicago Scholars โดยทีมเลอบรอนชนะก่อนควอเตอร์ที่ 1 สกอร์ 53-41 จากนั้นควอเตอร์ที่ 2 ทีมยานนิสชนะ 53-30 ส่วนควอเตอร์ที่ 3 ทั้งสองทีมเสมอกัน 41-41 จึงยกยอดไปสมทบในควอเตอร์สุดท้ายรวมเป็น 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ก่อนเข้าสู่ควอเตอร์ที่ 4 จะมีการนำคะแนนควอเตอร์ 1-3 มารวมกัน และใช้แต้มของฝ่ายที่นำอยู่ มาบวกกับ 24 ซึ่งเป็นหมายเลขเสื้อของโคบี้ เป็นเกณฑ์สำหรับหาทีมผู้ชนะ โดยไม่มีการจับเวลาในควอเตอร์สุดท้าย ซึ่งหลังจบ 3 ควอเตอร์ปรากฏว่าทีมยานนิสขึ้นนำอยู่ 133-124 นั่นทำให้ในควอเตอร์ที่ 4 ทีมใดทำแต้มถึง 157 ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ และเป็นทีมเลอบรอนฮึดโกยคะแนนพลิกแซงเข้าป้ายสำเร็จ โดยจังหวะสุดท้ายของเกม เกิดขึ้นในช่วงที่ทีมเลอบรอน นำอยู่ 156-155 โดยเป็นแอนโธนี่ เดวิส ชู้ตลูกโทษลง 1 จาก 2 ครั้ง ส่งทีมเลอบรอนแซงชนะ 157-155 ในที่สุด คว้าเงินเพิ่มอีก 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมได้เงินบริจาค 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนทีมยานนิสได้รับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ คาไว เลียวนาร์ด ฟอร์เวิร์ดของทีมเลอบรอน ทำไป 30 แต้ม 7 รีบาวด์และ 4 แอสซิสต์ และกลายเป็นคนแรกที่คว้ารางวัล “โคบี้ ไบรอันต์ เอ็มวีพี อวอร์ด” ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ในปีนี้เป็นครั้งแรก เพื่ออาลัยต่อการจากไปของโคบี้ ยอดนักบาสที่เป็นแรงบันดาลใจของวงการกีฬาโลก ซึ่งเลียวนาร์ดเปิดใจว่า รางวัลนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆ อยากจะขอบคุณโคบี้สำหรับทุกๆ อย่าง เขาเป็นแรงบันดาลใจสำหรับตน ทั้งการพูดคุยและการทำงานร่วมกัน ซึ่งรางวัลนี้ก็สมควรเป็นของโคบี้มากกว่า

“This one is for him.” Kawhi after receiving the first-ever Kobe Bryant MVP Award. #NBAAllStar pic.twitter.com/7TafEH44mD — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2020

.@IAMJHUD delivers a powerful pregame performance to honor Kobe #NBAAllStar pic.twitter.com/XwdSes5w97 — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2020

.@chancetherapper pays tribute to Kobe and Gianna Bryant during his #NBAAllStar halftime performance. pic.twitter.com/L0HX2hsWi8 — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2020

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่