แม็คเกรเกอร์ควัก 1 ล้านยูโรซื้ออุปกรณ์ช่วย รพ. จวกสนามบินไทยมาตรการป้องกันแย่!

คอนเนอร์ แม็คเกรเกอร์ นักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน ดาวดังของเวที “อัลติเมต ไฟติ้ง” (ยูเอฟซี) ชาวไอริช โพสต์ทวิตเตอร์ @TheNotoriousMMA เมื่อวันที่ 25 มีนาคม เผยข้อความการแชทส่วนตัวกับปาสชาล โดโนฮู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไอร์แลนด์ ว่า ได้ควักเงิน 1 ล้านยูโร (34 ล้านบาท) ซื้ออุปกรณ์การแพทย์เตรียมบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงดับลิน เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของไวรัส “โควิด-19”

แม็คเกรเกอร์ยังย้ำถึงความสำคัญของการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ว่า ประชาชนควรตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส รวมถึงหลักปฏิบัติอื่นๆ เช่น หมั่นล้างมือ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า

ในตอนหนึ่ง แม็คเกรเกอร์กล่าวถึงพื้นที่สาธารณะหลายแห่งที่รู้สึกว่ายังมีมาตรการป้องกันและระวังการแพร่ระบาดไม่ดีพอ โดยยกตัวอย่างเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศไทย เพื่อนคนนี้ได้รับแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่สนามบินซึ่งไม่ได้สวมหน้ากากหรือถุงมือ รวมทั้งไม่มีการตรวจอย่างเข้มงวด ปล่อยให้เพื่อนผ่านขึ้นเครื่องเดินทางกลับไอร์แลนด์ได้โดยง่าย ซึ่งตนมองว่ายังเป็นหลักปฏิบัติที่ไม่ดีพอในสถานการณ์นี้

แม็คเกรเกอร์เสริมว่า สำหรับไอร์แลนด์เอง ถ้าไม่สามารถปิดสนามบินได้ ก็ต้องเพิ่มมาตรการระวังและคัดกรองให้เข้มงวดกว่านี้ทั้งผู้โดยสารขาเข้าและขาออก

