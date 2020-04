ธรรมดาโลกไม่จำ! ‘โยโควิช’ โพสต์คลิปตีเทนนิสในบ้านพัก ใช้กระทะตีลูกแทนแร็กเกต!

โนวัก โยโควิช นักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวเซอร์เบีย ที่นอกจากจะมีฝีมือหวดลูกสักหลาดที่ไม่เป็นสองรองใคร ก็มักสร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆ ทั้งยามแข่งขันในสนาม และในโลกออนไลน์อีกด้วย

ล่าสุด โยโควิชได้โพสต์คลิปกิจกรรมยามว่างที่ทำในบ้านพัก ในช่วงกักตัวเลี่ยงความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการตีเทนนิสในห้องโถงแบบเพลินๆ โดยใช้โต๊ะกับเก้าอี้แทนเน็ตคั่นกลาง และหากสังเกตดีๆ ฟังเสียงคลิปชัดๆ สิ่งที่ใช้ตีกับลูกไม่ใช่แร็กเกตเทนนิส แต่ดันเป็นกระทะ! ธรรมดาโลกไม่จำจริงๆ (ฮา)

ก่อนหน้านี้ เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โยโควิช กับภรรยา เยเลน่า ได้ร่วมกันบริจาคเงินกว่า 1 ล้านยูโร (ประมาณ 36 ล้านบาท) ในนาม Novak Djokovic Foundation สมทบทุนให้ทีมแพทย์ในเซอร์เบียประเทศบ้านเกิด เพื่อใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สำหรับรับมือโรคระบาดโควิด-19

My wife @jelenadjokovic and I have donated 1 million euros via @novakfoundation for the purchase of medical equipment to help fight #COVID19 in Serbia. We are in this together.

Here’s our press conference where we share our message: https://t.co/hxA5DIFZDD pic.twitter.com/58O0c9XGRc

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 27, 2020