‘เซ็บ’ แชมป์โลกเอฟวัน 4 สมัย ยุติเส้นทาง 6 ปีกับเฟอร์รารี่ ย้ำเหตุบอกลาไม่ใช่เรื่องเงิน

เซบาสเตียน เวทเทล ยอดนักขับฟอร์มูล่าวันชาวเยอรมัน วัย 32 ปี ยืนยันว่า เตรียมแยกทางกับเฟอร์รารี่ทีมต้นสังกัดหลังหมดสัญญาช่วงปลายปีนี้ หลังจากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการขยายสัญญาใหม่ได้

โดยบีบีซีคาดว่ามีสาเหตุมาจากจำนวนปีของสัญญาใหม่กับค่าเหนื่อยที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เวทเทลได้ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวผ่านการแถลงแยกทางในเว็บไซต์ของเฟอร์รารี่

“ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเฟอร์รารี่จะยุติลงในช่วงสิ้นปี 2020 โดยนี่คือการทำเพื่อเป็นทางออกที่ดีที่สุด ทีมงานและตัวผมในตอนนี้ไม่ได้มีเป้าหมายที่ตรงกันเท่าไหร่ และไม่ต้องการอยู่ร่วมกันต่อหลังจบฤดูกาลนี้ ขอยืนยันว่าเหตุผลทางการเงินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจครัง้นี้ เพราะนั่นไม่ใช่แนวทางการพิจารณาของตัวผม และมันจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นเด็ดขาด” เวทเทล กล่าวในแถลงการณ์ของเว็บไซต์เฟอร์รารี่

เวทเทล ระบุว่า เฟอร์รารี่ เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์แสนวิเศษในศึกฟอร์มูล่าวัน หวังว่าทีมจะประสบความสำเร็จตามที่คู่ควร สุดท้ายนี้ ตนอยากจะขอบคุณทุกคนในรอบครัวของเฟอร์รารี่ รวมถึงแฟนๆ ทั่วโลก สำหรับการสนับสนุนที่พวกเขามอบให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เป้าหมายของตนตอนนี้คือการจบห้วงเวลาอันยาวนานกับเฟอร์รารี่ ด้วยความหวังว่าจะแบ่งปันความทรงจำอันสวยงามร่วมกันได้มากขึ้นอีก เพิ่มเติมลงไปในตำราแห่งความสุขที่เคยมีร่วมกันตลอดมา

ทั้งนี้ เวทเทลเคยแชมป์โลกฟอร์มูล่าวัน 4 สมัยติดต่อกันระหว่างปี 2010-2013 แต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นระหว่างที่เขาซิ่งรถกับทีมเร้ดบูลล์ระหว่างปี 2009-2014 ก่อนจะย้ายมาอยู่กับเฟอร์รารี่ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา เพื่อหวังคว้าแชมป์โลกกับเฟอร์รารี่ตามรอยมิชาเอล ชูมัคเกอร์ ฮีโร่ในวัยเด็กของเขา แต่ก็ยังทำไม่สำเร็จ แม้เมื่อเดือนที่แล้ว เวทเทลจะเคยบอกว่าอยากอยู่กับทีมต่อไปขณะที่สัญญาจะหมดลง เพราะอยากทำภารกิจที่ค้างคาให้จบ แต่เพราะการเจรจาสัญญาที่ไม่ลงตัว และความไม่ลงรอยกับชาร์ลส์ เลอแคลร์ นักขับรุ่นน้องทีมเดียวกันที่ฟอร์มแรงแซงหน้า อาจมีส่วนให้เวทเทลยุติเส้นทาง 6 ปีกับเฟอร์รารี่ลง ขณะเดียวกันมีข่าวว่าทีมแม็คลาเรนพร้อมยื่นข้อเสนอให้เวทเทลพิจารณาเช่นกัน

ส่วนนักขับคนใหม่ซึ่งคาดว่าเป็นเป้าหมายที่เฟอร์รารี่หวังจะคว้ามาขับแทนที่เวทเทลคือ คาร์ลอส เซนต์ จูเนียร์ นักขับชาวสเปนวัย 25 ปีจากทีมแม็คลาเรน และดาเนียล ริคคิอาร์โด้ นักซิ่งวัย 30 ปีของทีมเรโนลต์

ด้านลูอิส แฮมิลตัน นักขับจากสหราชอาณาจักรเจ้าของแชมป์โลก 6 สมัย ก็เป็นอีกคนที่กำลังจะหมดสัญญากับเมอร์เซเดสหลังจบฤดูกาล 2020 ช่วงปลายปีนี้ แต่แฮมิลตันมีแววจะอยู่กับทีมต่อไป และไม่สนใจจะพิจารณาย้ายซบเฟอร์รารี่แทนเวทเทลแต่อย่างใด

