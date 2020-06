สะวิงเมโมเรียลเปิดให้ผู้ชมเข้าสนาม – พีจีเอชาร์ลส์ ชวาบ ‘รอรี่’ ลงแข่งแต่ไร้เงา ‘วู้ดส์’

บีบีซี รายงานว่า บรรดาแฟนกอล์ฟจะได้รับอนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันศึกกอล์ฟพีจีเอทัวร์ได้เป็นครั้งแรกหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในศึกกอล์ฟพีจีเอทัวร์ “เดอะ เมโมเรียล ทัวร์นาเมนต์” ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม ซึ่งเลื่อนจากโปรแกรมเดิม 4-7 มิถุนายน

โดยศึกเมโมเรียลนี้ ถูกก่อตั้งโดยแจ๊ค นิคลอส อดีตนักกอล์ฟชั้นยอดชาวอเมริกัน ดีกรีแชมป์เมเจอร์ 18 สมัย ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันยืนยันว่า การแข่งขันในเดือนหน้าได้รับการอนุมัติจากรัฐโอไฮโอแล้ว ส่วนรายละเอียดและมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพนั้นจะมีการประกาศเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้

It’s official, thanks to State approval & support from the @PGATOUR, patrons will be permitted to attend the 45th edition of #theMemorial ⛳. More details coming soon regarding protocols designed to promote the health & safety of all who will be on-site at this year’s Tournament. pic.twitter.com/kJG9npxol0

— #theMemorial (@MemorialGolf) June 5, 2020