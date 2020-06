‘โมริคาว่า’ พัต 3 ฟุตพลาด ส่ง ‘แบร์เกอร์’ ชนะเพลย์ออฟซิวแชมป์พีจีเอ ‘ชาร์ลส์ ชว๊าบ’

คอลลิน โมริคาว่า นักกอล์ฟชาวอเมริกัน พลาดท่าพัตระยะ 3 ฟุตไม่ลง ส่งผลให้ดาเนียล แบร์เกอร์ โปรจากชาติเดียวกัน ที่เซฟพาร์ 4 ได้สำเร็จ เอาชนะเพลย์ออฟหลุมแรก คว้าแชมป์กอล์ฟพีจีเอทัวร์ รายการ “ชาร์ลส์ ชว๊าบ ชาลเลนจ์” ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่น หลังจากจบการแข่งขัน 4 รอบทั้งคู่มีสกอร์เท่ากัน 15 อันเดอร์พาร์ 265

ส่งผลให้แบร์เกอร์คว้าแชมป์เป็นรายการที่ 3 ของการเล่นอาชีพ โดย 2 ครั้งก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นในปี 2016 และ 2017 ซึ่งแบร์เกอร์ เปิดใจว่า นี่เป็นหนึ่งในวันที่ดีที่สุดในชีวิต ดีใจจริงๆ ที่การทุ่มเทฝึกฝนอย่างหนัก ประสบผลสำเร็จ รู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นกว่าที่เคย และอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไปในอนาคต ส่วนโมริคาว่ายอมรับว่าวันนี้ตัวเองพัตได้แย่มากๆ ในหลายๆ จังหวะ เจ็บปวดจริงๆ ที่สุดท้ายจบแบบนี้ แต่ก็จะก้าวผ่านความรู้สึกนี้ไปให้ได้

ด้านซานเดอร์ ชอฟเฟิล ก้านเหล็กจากสหรัฐผู้นำในรอบที่แล้ว เก็บเพิ่มได้เพียง 1 อันเดอร์พาร์ จบ 4 วันมีสกอร์ 14 อันเดอร์พาร์ 266 หล่นมาปิดฉากทัวร์นาเมนต์ที่อันดับ 3 ร่วม เท่ากับโปรคนอื่นๆ อีก 3 ราย ได้แก่ จัสติน โรส จากอังกฤษ และอีก 2 โปรจากสหรัฐอย่างไบรสัน เดอแชมโบ และเจสัน โคเครก

ส่วนรอรี่ แม็คอิลรอย มือ 1ของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือ ตีเกิน 4 โอเวอร์พาร์ในรอบสุดท้าย สกอร์รวมเหลือ 6 อันเดอร์พาร์ 274 หล่นมาจบที่อันดับ 32 ร่วม เท่ากับบรู๊กส์ เค็ปก้า อดีตมือ 1 ของโลกชาวอเมริกัน

สำหรับรายการ “ชาร์ลส์ ชว๊าบ ชาลเลนจ์” ถือเป็นรายการแรกของพีจีเอทัวร์ที่กลับมาแข่งขันได้ หลังจากระงับการดวลวงสะวิงเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยเป็นการแข่งขันแบบปิดสนาม ไม่อนุญาตให้แฟนๆ เข้าชม ซึ่งแม็คอิลรอยยอมรับว่าเป็นความรู้สึกที่แปลกไปจากเดิมเล็กน้อยที่ไม่มีเสียงเชียร์จากแฟนๆ ขณะแข่งขัน

Back on the tee in a big way. 🏆@DanielBerger59 wins the @CSChallengeFW in our Return to Golf.

It’s his third career victory and first since 2017. pic.twitter.com/jfLJYFXdcG

— PGA TOUR (@PGATOUR) June 14, 2020