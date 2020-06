‘ดูแรนต์’ ควัก 500 ล้านบาท ซื้อหุ้นทีมเมเจอร์ลีก ยันพักยาวไม่หวนเล่นเอ็นบีเอซีซั่นนี้

เควิน ดูแรนต์ สตาร์ดังดีกรีแชมป์ลีกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ 2 สมัย กลายเป็นหุ้นส่วนของสโมสรฟุตบอลฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน ทีมในเมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ สหรัฐ เรียบร้อยแล้ว หลังจากเจียดเงินราว 16.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 505 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้นจำนวน 5 เปอร์เซนต์ พร้อมเงื่อนไขซื้อเพิ่มอีก 5 เปอร์เซ็นต์ในอนาคตอันใกล้นี้

โดยการซื้อหุ้นของดูแรนต์นั้น ส่งผลให้เขากลายเป็นนักกีฒาดังของสหรัฐที่เข้าซื้อหุ้นของทีมฟุตบอลในเมเจอร์ลีก ต่อจากเจมส์ ฮาร์เด้น การ์ดจอมโกยแต้มของฮุสตัน ร็อคเกตส์ ที่ซื้อหุ้นของฮุสตัน ไดนาโม และรัสเซลล์ วิลสัน ควอเตอร์แบ๊กของซีแอตเทิล ซีฮอว์กส์ ที่มีหุ้นในสดมสรซีแอตเทิล เซาน์เดอร์ส

ดูแรนต์ เปิดใจว่า ส่วนตัวแล้วเป็นแฟนกีฬาซอกเกอร์และอยากมีส่วนร่วมมาโดยตลอด เพราะได้รับความนิยมและมีการเติบโตของลีกอย่างต่อเนื่อง มีแฟนบอลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายๆ เมือง ตื่นเต้นมากๆ ที่ได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน

ขณะเดียวกัน ดูแรนต์ ยังยืนยันว่า คงไม่สามารถกลงสนามช่วยทีมบรูีกลิน เน็ตส์ แข่งขันฤดูกาล 2019-20 ในช่วงที่เหลือได้ เมื่อเอ็นบีเอเริ่มกลับมาแข่งต่อปลายเดือนกรกฎาคม เนื่องจากการฟื้นตัวของอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีกยังไม่ดีขึ้นเพียงพอสำหรับการแข่งขันในเกมหนักๆ เท่ากับว่าดูแรนต์ยังไม่สามารถลงประเดิมสนามให้กับบรู๊กลิน เน็ตส์ ได้ ตั้งแต่ย้ายจากโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส เมื่อปีที่แล้ว

