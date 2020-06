เคียรีออสจวกซเวเรฟเห็นแก่ตัว หลังโผล่ร่วมปาร์ตี้ทั้งที่บอกจะกักตัว 14 วัน

นิค เคียรีออส นักเทนนิสดังชาวออสเตรเลีย ออกโรงจวกอเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ นักหวดมือ 7 ของโลกชาวเยอรมัน ซึ่งโดนถ่ายคลิปขณะร่วมปาร์ตี้ ทั้งที่เคยประกาศว่าจะกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังเข้าร่วมแข่งขันเทนนิส “อาเดรียทัวร์” ของโนวัก โยโควิช ซึ่งมีนักเทนนิสหลายคนติดเชื้อไวรัส “โควิด-19” ก่อนหน้านี้

ซเวเรฟเป็นหนึ่งในนักหวดหลายรายที่เข้าร่วมศึกอาเดรียทัวร์ที่ประเทศเซอร์เบียและโครเอเชียซึ่งโนเล่จัดขึ้น แต่โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับมาตรการจัดการแข่งขันที่ไม่ยอมยึดหลักการเว้นระยะทางสังคม ทั้งที่โรคระบาดยังไม่คลี่คลาย จนในที่สุดก็มีนักเทนนิสหลายคนติดเชื้อโควิด ซึ่งรวมถึงตัวโยโควิชเองด้วย

“I deeply apologize to anyone that I have put at risk…I will proceed to follow self-isolating guidelines…stay safe 🙏.”

ขณะที่ซเวเรฟผลตรวจเป็นลบ ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ว่า จะกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวัง แต่สุดท้ายก็ออกไปปาร์ตี้ก่อนกำหนด

เคียรีออสกล่าวผ่านวิดีโอทางอินสตาแกรมว่า ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องมาเจอกับเรื่องวุ่นวายมากมายอีกแล้ว ในจำนวนนั้นคือ “ซาช่า” ซเวเรฟ อีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้ง ทำไมคนเราถึงเห็นแก่ตัวได้อย่างนี้? ทำไมคุณถึงเห็นแก่ตัวอย่างนี้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะทวีตข้อความว่าจะกักตัว 14 วัน และขอโทษที่ทำตัวขาดความละเอียดรอบคอบ ไม่คำนึงถึงสาธารณะ ทำให้คนรอบข้างเสี่ยงจะมีปัญหาสุขภาพ แต่สุดท้ายกลับไม่ยอมกักตัวให้ครบ 14 วัน ทำให้ตนรู้สึกโกรธมากๆ

Here’s the @NickKyrgios response so many of y’all were clamoring for. I think he delivered.

But to me the silence of the other 100+ ATP players is far louder and more telling. pic.twitter.com/guj2JjRZuS

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 29, 2020