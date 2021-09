ตัววิ่งแพ็คเกอร์สขอบคุณสต๊าฟโค้ชช่วยกันหาเกือบตีสองจนเจอจี้บรรจุอัฐิคุณพ่อแล้ว

ภายหลังจากอารอน โจนส์ ตัววิ่งของกรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส เจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (เอ็มวีพี) ของลีกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอลฤดูกาลที่แล้ว ทำจี้ห้อยคอที่บรรจุอัฐิของคุณพ่อหายระหว่างลงแข่งขันเกมคนชนคนนัดมันเดย์ไนต์ที่แพ็คเกอร์สเปิดบ้านเอาชนะดีทรอยต์ ไลออนส์ 35-17 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

(อ่านข่าวเพิ่มเติม อารอน โจนส์ ตัววิ่งกรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส ทำอัฐิคุณพ่อหาย หลังโชว์ฟอร์มพาทีมคว้าชัย)

ล่าสุด โจนส์ได้โพสต์ทวิตเตอร์ลงภาพถือจี้รูปลูกอเมริกันฟุตบอลที่บรรจุอัฐิของคุณพ่อ พร้อมแจ้งข่าวดีว่า พบจี้แล้วเมื่อเวลา 01.45 น. ของวันที่ 22 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น ต้องขอบคุณไบรอัน เอ็นเกล หนึ่งในเทรนเนอร์ของทีม ต้องขอบคุณทีมงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่พยายามหากันจนดึกดื่นขนาดนี้ แสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับนักกีฬาขนาดไหน

Found at 1:45am Thank you to our trainer Bryan ”Flea” Engel I’m forever grateful 🙏🏾♥️🕊 pic.twitter.com/ylTlZ5Jpfr

— Aaron Jones 3️⃣3️⃣ (@Showtyme_33) September 21, 2021