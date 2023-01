โอซากะ อดีตนักหวดสาวมือ 1 โลก แจ้งข่าวตั้งท้อง เล็งคัมแบ๊กแข่งออสซี่ปีหน้า

นาโอมิ โอซากะ อดีตนักเทนนิสสาวมือ 1 ของโลก ดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยวแกรนด์สแลม 4 สมัยชาวญี่ปุ่น แจ้งข่าวผ่านโซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 11 มกราคม ว่า กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก โดยลงรูปอัลตราซาวด์ของลูกน้อยในครรภ์ พร้อมข้อความว่า เฝ้ารอที่จะได้กลับไปลงสนาม แต่ขออัพเดทข่าวให้ทุกคนทราบเล็กน้อยว่า มีหลายอย่างที่ตั้งตาคอย หนึ่งในนั้นคือการที่ลูกชมการแข่งขันของตนและบอกว่า “นั่นแม่นี่” ปี 2023 จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยบทเรียนมากมายสำหรับตัวเอง

เมื่อต้นสัปดาห์ โอซากะวัย 25 ปี ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันแกรนด์สแลม “ออสเตรเลียน โอเพ่น” ซึ่งจะเปิดฉากในสัปดาห์หน้า และไม่ได้ลงแข่งขันมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว ซึ่งเจ้าตัวโพสต์ทิ้งท้ายว่า จะกลับไปแข่งขันที่ออสเตรเลียในปีหน้า

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 11, 2023