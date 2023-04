ซันนี่ นักร้องสาวไทย ประกบแจ็คสัน หวัง ขับร้องบทเพลงประจำการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน แชนแนลยูทูบประจำการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่นครหางโจว ประเทศจีน ได้เปิดตัวมิวสิกวิดีโออย่างเป็นทางการของเพลงประจำการแข่งขัน “หางโจวเกมส์” ชื่อเพลง With You and Me โดยมีศิลปินร่วมขับร้อง 4 คน ในจำนวนนั้นคือ ซันนี่ หยาง เกวลิน บุญศรัทธา นักร้องสาวลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน ซึ่งโด่งดังในประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีแจ็คสัน หวัง สมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดัง GOT7 ชาวฮ่องกง, แองเจล่า จาง นักร้องและนักแสดงสาวชาวไต้หวัน และ JC-T หรือถานเจี้ยนซื่อ นักร้องและนักแสดงหนุ่มชาวจีน

โดยแฟนๆ ของนักร้องสาวชาวไทยต่างร่วมกันโปรโมตบทเพลงดังกล่าวจนทำให้แฮชแท็ก #ซันนี่กับกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ติดเทรนด์ทวิตเตอร์