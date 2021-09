ได้เวลารีโมเดล ‘เข็มขัด WBC Asia’ ยักษ์เขียวมวยโลกแห่งภาคพื้นเอเชีย

องค์กรระดับโลก มักจะใช้สีต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง นั่นก็เพราะว่า “สี” ช่วยสื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี ขณะที่ สภามวยโลก (World Boxing Council) ซึ่งเป็นองค์กรกีฬาระดับนานาชาติที่มีสมาชิกมากถึง 168 ประเทศ และมีการแบ่งเขตกำกับดูแลออกเป็น 9 โซน ประกอบไปด้วย

สหพันธ์มวยแอฟริกา (ABC), สภามวยแห่งเอเชีย (WBC Asia), คณะกรรมการควบคุมมวยแห่งอังกฤษ (BBBC), สหพันธ์มวยอเมริกากลางและเคริบเบียน (FECARBOX), สภามวยซีไอเอส และสโลวาเนีย (CISBB), สหภาพมวยยุโรป (EBU), สหพันธ์มวยอเมริกาเหนือ (NABF), สหพันธ์มวยภาคตะวันออกและแปซิฟิค (OPBF) และสหพันธ์มวยอเมริกาใต้ (FESUBOX)

ซึ่งทุกสหพันธ์ต่างผนึกกำลังสร้างสรรค์ผลงานความเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้สัญลักษณ์ที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นก็คือ เข็มขัดสีเขียว ทอง (Green & Gold Belt) อันหมายถึงรางวัลความเป็นที่สุดของนักมวย ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของนักมวยทุกคน เพราะผู้ได้ครอบครองล้วนแต่เป็นสุดยอดนักมวยระดับตำนาน อาทิเช่น โมฮัมหมัด อาลี, ไมค์ ไทสัน, ฮูลิโฮ ซีซ่า ชาเวส, ชูการ์ เรย์ เลียวนาร์ด และนักมวยชื่อก้องโลกอีกหลายคน ซึ่งต่างได้มาด้วยความวิริยะอุสาหะและหยาดเหงื่อแรงกาย เพื่อแลกกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดของวงการมวยโลก

อาจกล่าวได้ว่า เข็มขัดสีเขียว ทอง นี้คือสัญลักษณ์สูงสุดของนักมวยผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอย่างแท้จริง โดยสีเขียว สะท้อนถึงเลือดนักสู้ ส่วนสีทองนั้นสะท้อนถึงหัวใจที่แข็งแกร่งตามสโลแกน “My Blood is Green My Heart is Gold” ซึ่งคงจะไม่มีอะไรที่จะวิเศษไปกว่าการเป็นสุดยอดนักมวยของโลกอันเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของนักมวยทุกคน

นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่วงการมวยโลกเท่านั้นที่ยอมรับความยิ่งใหญ่ของเข็มขัดสีเขียว ทอง แต่ยังมีอิทธิพลไปถึงวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดในหลายเรื่องด้วยกัน เช่น “Creed II” นำแสดงโดย 2 ซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก ไมเคิล บี จอร์แดน และ ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน ซึ่งรับบทบาทเป็นนักมวยกับเทรนเนอร์ชาวอเมริกัน ขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก WBC กับคู่ปรับเก่าชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นภาคต่อจาก “Rocky” ภาพยนตร์มวยโลกที่หลายคนจดจำไม่ลืม

สำหรับ สภามวยแห่งเอเชีย (WBC Asia) เป็น 1 ใน 9 สหพันธ์องค์กรประเทศสมาชิกของสภามวยโลก ซึ่งได้จัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่อนุมัติและควบคุมการจัดการแข่งขันมวยสากลในภาคพื้นเอเชียให้เป็นไปตามมาตรฐานของ WBC ก็ได้ใช้เข็มขัดสีเขียว ทอง (Green & Gold) เป็นสัญลักษณ์เช่นเดียวกัน

โดยล่าสุดนี้ สภามวยแห่งเอเซีย ได้ทำการรีโมเดลเข็มขัดแชมป์เปี้ยน WBC Asia ใหม่ หลังจากเคยปรับเปลี่ยนมาแล้วหลายเจนเนอร์เรชั่น ตั้งแต่ยุคสมัย “บิ๊กอึ่ง” สหสมภพ ศรีสมวงศ์ ดำรงค์ตำแหน่งประธานคนแรก จนถึงสมัย “บิ๊กโก” พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธานสภามวยแห่งเอเชียท่านปัจจุบัน

ในครั้งนี้ เข็มขัดแชมป์สภามวยแห่งเอเซีย โฉมใหม่ ยังคงเน้นสีเขียว ทอง อันเป็นเอกลักษณ์เข็มขัดของ WBC แต่ได้ปรับโลโก้หน้าเข็มขัดจากวงรีเป็นวงกลม และมีธงของชาติสมาชิกทุกประเทศเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศสมาชิก เพิ่มความสง่างามและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สภามวยแห่งเอเชีย จะเริ่มใช้เข็มขัดรุ่นใหม่นี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ส่วนใครจะได้เป็นผู้ครอบครองคนแรก แฟนมวยโลกโปรดติดตามแต่รับประกันได้ว่าทุกการชิงแชมป์ WBC Asia คือ คุณภาพจากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อความเป็นเข็มขัดแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจของนักมวย “My Blood is Green My Heart is Gold” ยักษ์เขียวมวยโลกแห่งภาคพื้นเอเชียตัวจริงเสียงจริง