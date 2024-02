คอลัมน์ตะกอนข่าวกีฬา ‘มติชน’ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2567

…0 เข้าวินคว้าชัยชนะแบบไม่มีอะไรพลิกโผสำหรับ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ได้นั่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ คนใหม่ด้วยคะแนนเสียงความไว้วางใจ 68 จาก 73 เสียง เป็นสุภาพสตรีคนแรกของวงการลูกหนังไทยในตำแหน่ง “นายกสมาคม” และเป็นสุภาพสตรีคนที่ 7 ของโลก แต่ต้องบอกว่า สถานการณ์ตอนนี้ “มาดามแป้ง” ยังไม่ชัวร์แบบ 100 % ยังคงต้องรอขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนสภากรรมการฯ ที่กรมการปกครอง โดย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง และนำเอกสารมาให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะนายทะเบียน ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาคือ นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท.

…0 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ “อ๋อ วังโอ่ง” คมกฤช นภาลัย ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ หมายเลข 5 จะไปยื่นหนังสือที่กรมการปกครองเรื่อง การเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ กระทำผิดข้อบังคับสมาคมฯ เพราะ 4 จาก 73 สโมสรที่โหวตสถานภาพไม่สมบูรณ์ตามข้อบังคับเนื่องจากไม่ส่งทีมเข้าแข่งขันฤดูกาลปัจจุบัน ประเด็นนี้ต้อง “วัดใจ” ท่าทีของกรมการปกครองว่า จะรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ดำเนินการอย่างไรต่อ หรือเรื่องราวเหล่านี้จะไปจบกันที่ศาลปกครอง ต้องรอดูกันต่อไปว่า “มาดามแป้ง” จะได้ฤกษ์บริหารงานแบบเต็มตัวเมื่อไหร่

Advertisement

…0 เป็นเรื่องน่ายินดีและต้องชื่นชม “เฮียฮง” สุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ผลักดันจนความฝันกว่า 25 ปีของคนวงการสนุกเกอร์เมืองไทยที่อัดอั้นมายาวนานใกล้จะเป็นจริง นั่นคือ นำกีฬาสนุกเกอร์ออกจาก พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 เวลานี้ คณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงมหาดไทย กฤษฎีกา และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เห็นพ้องว่า ถึงเวลาแล้วที่จะตัดกีฬาสนุกเกอร์ออกจาก พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 เพราะฉุดรั้งการพัฒนาเยาวชนของประเทศมายาวนาน เป็นการ “ปลดแอก” ที่เป็นประโยชน์กับวงการกีฬาของชาติอย่างแท้จริง

…0 ประเด็นการทวงเงินรางวัลซีเกมส์ ของทีมฟุตบอลชายของไทยที่ก่อเรื่องอื้อฉาวไปทั่วโลก ถูกหยิบยกเข้าไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่ฟังเสียงดูแล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นกลับไปโยนความผิดให้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ว่าไม่ยอมจ่ายเงิน ลองคิด วิเคราะห์ แยกแยะสักนิดว่า ใครเขาจะไม่อยากจ่ายเงินให้นักกีฬา ผู้แทนอัยการสูงสุดทักท้วงว่า ตามระเบียบมันเขียนว่า จ่ายให้นักกีฬาที่ทำ “ชื่อเสียง” ให้ประเทศชาติ ไม่ใช่ทำ “ชื่อเสีย” ให้ประเทศชาติ เรื่องนี้ต้องรอ ปานปรีย์ พหิทธานุกร ในฐานะประธาน NSDF ตัดสินใจว่าจะหาทางออกกันอย่างไร ขณะนี้มันเกินอำนาจผู้จัดการกองทุนฯ ไปนานแล้ว

…0 ทำเอา “เสี่ยวินิจ” วินิจ เลิศรัตนชัย ผู้จัดศึกไฟต์หยุดโลก “บัวขาว VS ปาเกียว” ในชื่อ “THE MATCH OF LEGEND: PACQUIAO VS BUAKAW” ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี วันที่ 20 เมษายน 2567 ต้องรีบออกมาชี้แจงว่า ข่าวที่สื่อต่างประเทศจากเยอรมนี รายงานว่า ไฟต์ระหว่าง “บัวขาว VS ปาเกียว” ถูกยกเลิกไปแล้วนั้น ไม่เป็นความจริง ทุกอย่างยังคงเดินหน้าตามแผนงาน ไม่เข้าใจว่า สื่อดังกล่าวต้องการอะไรถึงเจตนารายงานข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงขนาดนี้ แหม่..น่าจะฟ้องให้เข็ด

…0 ได้รับคำชื่นชมอย่างมากสำหรับ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จการแข่งขัน “ปริ้นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2024” ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน มาตรฐานการจัดระดับซุเปอร์ 300 สูงมาก ผู้ชมแน่นขนัด ที่สำคัญนักแบดมินตันไทยคว้า 2 แชมป์มาครองอีก แบบนี้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ถึงกับยิ้มกันแก้มปริเลยทีเดียว…0