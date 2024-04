วอลเลย์บอลสาวไทยลุย VNL ความหวังสุดท้ายโควต้าโอลิมปิก

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2567 จะมีมหาอำนาจวงการวอลเลย์บอลโลกเข้าร่วมประชัน 12 ทีม

ณ เวลานี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย ที่เปลี่ยนแปลงโค้ชจาก “โค้ชด่วน” ดนัย ศรีวัชรเมธากุล มาเป็น “โค้ชยะ” น.ท.ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค ยังคงมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เป็นสมัยแรก

แม้ว่าในรอบคัดเลือกโอลิมปิก 2024 ระหว่างวันที่ 16-24 กันยายน 2566 ไทยจะจบอันดับที่ 4 ของตารางกลุ่มซี แข่ง 7 นัด ชนะ 4 แพ้ 3 นัด มี 11 คะแนน พลาดได้โควต้าในการคัดเลือกครั้งนั้น แต่ยังมีโอกาสในทัวร์นาเมนต์ เนชั่นส์ ลีก 2024 ที่จะต้องสะสมอันดับโลกให้ขึ้นไปติดท็อป 10 ของโลก

เวลานี้สรุปทีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมส์ 2024 ทั้งหมด 7 ทีมแน่นอนแล้วจากการแข่งขันรอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ เจ้าภาพ : ฝรั่งเศส / กลุ่มเอ : โดมินิกัน, เซอร์เบีย / กลุ่มบี : ตุรกี, บราซิล / กลุ่มซี : สหรัฐอเมริกา, โปแลนด์

สำหรับโอลิมปิก 2024 รอบสุดท้าย มีทั้งหมด 12 ใบ แบ่งเป็น เจ้าภาพ 1 ใบ ตั๋วคัดรอบแรก 6 ใบ และโควต้าจากทวีปที่ยังไม่ได้ไปอีก 2 ใบคือ แอฟริกา และเอเชีย เนื่องจากทั้ง จีน กับญี่ปุ่น ไม่ติด 1 ใน 2 ของรอบคัดเลือก ทำให้โควต้าฝั่งเอเชียที่จะไปโอลิมปิก 2024 ยังไม่มี ดังนั้นจึงเข้าเกณฑ์นี้ โดยต้องรอให้จบศึกเนชั่นส์ ลีก 2024 ทีมเอเชียที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้ไปโอลิมปิก จะได้รับสิทธิ์นั้น

ส่งผลให้เวลานี้เหลือโควต้าอีก 5 ใบเท่านั้น ซึ่งจะเลือกจากทีมที่มีอันดับโลกสูงสุดที่ยังไม่ได้รับเลือกเข้าแข่งขัน หากวอลเลย์บอลหญิงไทย ต้องการเข้าสู่เส้นทางของปารีส 2024 จะต้องทำผลงานให้อยู่อันดับ 10 ของโลก หรือต้องสูงกว่าอันดับ 10 ให้ได้

สถานการณ์เวลานี้ทีมที่ยังไม่ได้ไปโอลิมปิก และมีแร้งกิ้งดีที่สุดคือ อิตาลี ในอันดับ 5 ของโลก ถัดมาอันดับ 6 และแร้งกิ้งดีที่สุดในทวีปเอเชีย เป็นของทีมชาติจีน ขยับมาที่อันดับ 9 ญี่ปุ่น และอันดับ 10 เนเธอร์แลนด์ ส่วนไทยอยู่อันดับ 13 ของโลกในปัจจุบันนี้

เงื่อนไขง่ายๆ คือ ใน 3 สนามของศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2024 สัปดาห์ 1 ที่นครรีโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2024 ต่อด้วย สัปดาห์ 2 ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2024 และ สัปดาห์ 3 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 11-16 มิถุนายน 2024 ทีมนักตบลูกยางสาวไทยจำเป็นต้องเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งให้ขายลอยมากที่สุด, ชนะคู่แข่งที่มักจะแพ้, ชนะคู่แข่งที่มีอันดับสูงกว่า เพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนคะแนนให้ได้มากที่สุด ในทางกลับกันทีมชาติไทยก็ต้องไม่แพ้ใครแบบขาดลอย, ไม่แพ้ทีมในอันดับใกล้เคียงกัน และไม่แพ้ให้กับทีมที่มีอันดับต่ำกว่าในทุกนัดเพื่อหวังขยับอันดับโลกจากอันดับ 13 ของโลกขึ้นไปติดท็อป 10 ของโลกให้ได้หลังจบ 3 สนามศึก VNL เพราะทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) จะประกาศยืนยัน 12 ทีมที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิก 2024 หลังจบสนามที่ 3 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

แม้ว่าโอกาสของทีมลูกยางสาวไทยจะค่อนข้างริบหรี่แต่ในทางทฤษฎีแล้วยังพอมีโอกาสเป็นไปได้เช่นกัน สำหรับโปรแกรมแข่งขัน สัปดาห์แรกที่นครรีโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2024 ของทีมวอลเลย์บอลสาวไทย มีดังนี้ วันที่ 16 พฤษภาคม ไทย VS สหรัฐอเมริกา เวลา 03.30 น. / วันที่ 18 พฤษภาคม ไทย VS เซอร์เบีย เวลา 00.00 น. (คืนวันที่ 17 พฤษภาคม) / วันที่ 19 พฤษภาคม ไทย VS แคนาดา เวลา 07.00 น. / วันที่ 20 พฤษภาคม ไทย VS เกาหลีใต้ เวลา 03.30 น.

แม้ความหวังจะริบหรี่แต่ทีมลูกยางสาวไทยก็พร้อมสู้เต็มที่ โดยได้ยืนยันรายชื่อ 25 นักตบสาวมือพระกาฬร่วมแข่งขันแล้วประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์, ดลพร สินโพธิ์, กนกพร แสงทอง, ณัฏฐณิชา ใจแสน, ปิยะนุช แป้นน้อย, ทัดดาว นึกแจ้ง, หัตถยา บำรุงสุข, ดาริน ปิ่นสุวรรณ, ชัชชุอร โมกศรี, อัจฉราพร คงยศ, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ธนัชชา สุขสด, สุพัตรา ไพโรจน์, วิภาวี ศรีทอง, จิดาภา นาหัวหนอง, ฑิชากร บุญเลิศ, กัญญารัตน์ ขุนเมือง, วารุณี การรัมย์, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์, จรัสพร บรรดาศักดิ์, วริศรา สีทาเลิศ, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, สิริวัลย์ ดีแก้ว, กัตติกา แก้วพิน และวิรัลยุพา อินทร์จันทร์

“โค้ชยะ” น.ท.ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค เฮดโค้ชทีมนักตบลูกยางสาวไทย เผยว่า เนชั่นส์ ลีก 2024 ถือว่าเป็นงานยากกว่าทุกปี เนื่องจากทุกทีมตั้งเป้าหมายอยากจะไปโอลิมปิกเกมส์ 2024 ส่งผลกระทบลุ้นตั๋วของทีมสาวไทย การไปโอลิมปิกเกมส์ 2024 จะทำได้ หรือไม่ได้ ก็แล้วแต่วันที่เราเจอแต่ละทีม โดยตัวเองมองว่า แต่ละทีมเตรียมทีมมาดีเหมือนกัน เพื่อเป้าหมายไปโอลิมปิก ยกตัวอย่าง สหรัฐอเมริกา ก็ไม่เอาตัวผู้เล่นเด็กๆ มาชิงชัย เนื่องจากเตรียมไปสู่โอลิมปิกจริงๆ ถ้าเจอทีมไหนเอาผู้เล่นมาทดลอง ไทยน่าจะทำได้ ขณะที่ทีมจีนยังไม่ได้ไปโอลิมปิกเกมส์ 2024 เขาก็ต้องเอาผู้เล่นตัวหลักอย่าง จูถิง ร่วมทีมเข้ามาทำศึกเนชั่นส์ ลีก 2024 ส่วนทีมญี่ปุ่นก็เช่นกัน ยังไม่ได้สิทธิ์ไปปารีส 2024 ส่วนตัวจึงมองว่าแต่ละทีมมาเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

“ผมมองว่าก็ยากอยู่ไปโอลิมปิก แต่ว่าเราจะทำให้ดีที่สุด เรื่องของคะแนน แล้วก็แรงกิ้ง เราจะทำแรงกิ้งให้ดีสุด ในคราวต่อไป อาจจะไม่ได้โอลิมปิกคราวนี้ อาจจะเป็นโอลิมปิกคราวหน้าก็ได้ เรื่องแรงกิ้งสำคัญ ถ้าคะแนนดีเราก็ได้ไป ถ้าคะแนนไม่ดีเราไม่ได้ไป” โค้ชยะกล่าว

“บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี สตาร์ดังของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดนี้ กล่าวว่า ตอนนี้เราเพิ่งรวมทีม ถึงแม้ว่าปีนี้แมตช์แข่งจะน้อย แต่พวกเราจะทำอย่างเต็มที่ในการแข่งขันเนชั่นส์ ลีก ครั้งนี้ แม้ว่าจะยากในการไปโอลิมปิกเกมส์ 2024 แต่เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ฝากถึงแฟนๆ วอลเลย์บอลช่วยกันเชียร์ทีมลูกยางสาวไทยต่อไป

นี่คือเส้นทางโค้งสุดท้ายของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการไปสร้างประวัติศาสตร์ร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2024

แม้พวกเธอจะรู้ว่ายากเย็นแสนเข็ญ แต่พวกเธอก็พร้อมสู้เพื่อศักดิ์ศรีวงการกีฬาไทย…