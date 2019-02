‘โม-เม’ รั้งที่ 13 เท่ากัน รอบสามสะวิงฮอนด้า แอลพีจีเอ ‘เอรียา’ มีดราม่าหลุมสุดท้าย

สองพี่น้องจุฑานุกาลจบรอบสาม สกอร์รวมเท่ากันที่สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 รั้งอันดับ 13 ร่วมเท่ากัน แต่ตามผู้นำถึง 7 สโตรก ในการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์” ที่สยามคันทรี คลับ พัทยา โอลด์ คอร์ส เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์

“โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล โปรมือ 1 ของโลกเก็บเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ 68 ส่วน “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล เก็บได้ 1 อันเดอร์พาร์ 71 สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 ขณะที่ผู้นำร่วมมี 2 คน คือ เอมี่ ยาง โปรเกาหลีใต้แชมป์เก่า 2 สมัย กับมินจี ลี โปรออสเตรเลีย สกอร์เท่ากันที่ 15 อันเดอร์พาร์ 201 ส่วนเจนนี่ ชิน ผู้นำในรอบสอง เก็บเพิ่ม 2 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 203 รั้งอันดับ 3

ด้านผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆ อันดับ 39 ร่วม “โปรจูเนียร์” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ, “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ, “โปรสายป่าน” ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ 2 อันเดอร์พาร์ 214 / อันดับ 48 ร่วม “น้องจีน” อาฒยา ฐิติกุล (มือสมัครเล่น) 1 อันเดอร์พาร์ 215 / อันดับ 57 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 1 โอเวอร์พาร์ 217 / อันดับ 65 ร่วม “โปรกิฟท์” เบญญาภา นิภัทร์โสภณ 6 โอเวอร์พาร์ 222

@GeoffShac @MichaelClayto15 @LPGA @the_fried_egg @BoysBackstop @johnhuggan

At least the fist bump shows you have zero care for the integrity for the rest of the field. #Cheating pic.twitter.com/ShfweJiQ0b

— Duncan French (@Teamfrench23) February 22, 2019