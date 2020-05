‘ปั่นในบ้าน ต้านโควิด’ แบบนิว นอร์มัล ลุยผ่านไลฟ์เฟซบุ๊ก

‘ปั่นในบ้าน ต้านโควิด’ แบบนิว นอร์มอล ลุยผ่านไลฟ์เฟซบุ๊ก

“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “ปั่นในบ้าน ต้านโควิด” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอยู่ที่บ้านของตัวเอง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการปั่นจักรยานออนไลน์ หรือ E-Cycling ผ่านแอปพลิเคชั่น “Zwift” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา แบ่งเป็นการปั่นเพื่อสุขภาพทุกวันพฤหัสบดี และเพื่อการแข่งขันทุกวันอาทิตย์ โดยมีการถ่ายทอดสดให้ชมผ่านการไลฟ์เฟซบุ๊กแฟนเพจของสมาคมกีฬาจักรยานฯ Thaicycling Association ปรากฏว่ามีกระแสตอบรับจากประชาชนทั่วไปดีมาก แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมปั่นหลายร้อยคน บางครั้งมีผู้ร่วมปั่นเกือบ 1,000 คน

พล.อ.เดชากล่าวว่า นอกจากประชาชนที่มาร่วมปั่นแล้ว ยังมีผู้ที่สนใจชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยประเภทการแข่งขันใน 4 ครั้งแรก สมาคมฯ ได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้ดำเนินการถ่ายทอดสด และมีการ Live เฟซบุ๊กแฟนเพจของไทยพีบีเอส มียอดผู้ชมพุ่งกระฉูดแต่ละครั้งเกือบ 5 แสนวิว นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการกีฬา หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นนิว นอร์มัล (New Normal) คือความปรกติที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนั้น สมาคมกีฬาจักรยานฯ จึงเดินหน้าจัดกิจกรรม “ปั่นในบ้าน ต้านโควิด” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เอาใจนักปั่นสูงวัยด้วยการแบ่งรุ่นอายุแข่งขันทั้งชายและหญิงตามคำเรียกร้อง ดังนี้ รุ่นโอเพ่นชาย, รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย, รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย, รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย, รุ่นโอเพ่นหญิง และรุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไปหญิง ทำให้นักปั่นสูงวัยมีโอกาสมาร่วมสนุกตามรุ่นอายุของตัวเอง โดยไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนัก และได้รับความสนใจจากนักปั่นสูงวัยแห่สมัครแข่งขันกันอย่างล้นหลาม

ด้าน “โค้ชตั้ม” พ.อ.อ.วิสุทธิ์ กสิยะพัท หัวหน้าผู้ฝึกสอนจักรยานทีมชาติไทย หนึ่งในคณะทำงาน “ปั่นในบ้านต้านโควิด” เปิดเผยว่า การแข่งขัน “ปั่นในบ้าน ต้านโควิด” ครั้งที่ 5 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. ดำเนินรายการกันที่สตูดิโอ ภายในสนามเวลโลโดรม หัวหมาก ซึ่งมี “น้องยุ้ย” วดี ศรีจารุพฤกษ์ นักปั่นสาวชื่อดังจากทีม KOM KOM มาร่วมปั่นในสตูดิโอด้วย ขณะที่ผู้ร่วมการแข่งขันทางบ้าน สมาคมฯ จัดทำโล่รางวัลเกียรติยศจาก พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ มอบให้ทุกรุ่น โดยในประเภทชาย จะมีโล่ให้แก่ผู้ที่ได้อันดับ 1-5 ส่วนประเภทหญิง จะมีโล่ให้แก่ผู้ที่ได้อันดับ 1-10 สำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thaicycling Association

พ.อ.อ.วิสุทธิ์ กล่าวว่า สำหรับเส้นทางการแข่งขันเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ปั่นกันในเส้นทาง Tour For All 2020 สเตจ 4 โดยกลุ่มนักปั่นผู้ชายแข่งในระดับ A Road to Sky ส่วนผู้หญิงแข่งในระดับ C Muir and the Mountain with QOM Finish ซึ่งเป็นการแข่งขันเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ที่ผ่านมานักปั่นชายกับนักปั่นหญิงจะลงแข่งขันกันคนละเวลา แต่ครั้งนี้พิเศษกว่า 4 ครั้งก่อน เนื่องจากจัดให้มีการแข่งขันพร้อมกัน เวลาเดียวกัน ทีมงานจึงได้นำภาพการแข่งขันขึ้นจอในเฟซบุ๊กพร้อมกันทีเดียว 2 จอ เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมกันสด ๆ ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้นักปั่นทางบ้านได้มีส่วนร่วมในการนำภาพตัวเองขณะปั่นอยู่บ้านมาไลฟ์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet หรือพูดง่าย ๆ คือเหมือนการประชุมทางวีดีโอคุณภาพสูง ที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง 250 คน

โค้ชตั้มกล่าวอีกว่า ส่วนกิจกรรม “ปั่นในบ้าน ต้านโควิด” ที่เป็นการปั่นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 6 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. เริ่มปั่นเวลา 18.00 น. และมีการถ่ายทอดสดให้ชมผ่านการ Live เฟซบุ๊กแฟนเพจของสมาคมกีฬาจักรยานฯ Thaicycling Association ตั้งแต่เวลา 17.20 น. สำหรับแฟน ๆ จักรยานทางบ้านที่ชมการ Live จะมีของรางวัลแจกให้แก่ผู้โชคดีเช่นเดิม ส่วนเส้นทางการปั่นจะเป็นที่ไหน ขอให้ติดตามได้จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ และเว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th