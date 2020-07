‘คิงเพาเวอร์’ จับมือรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดทำเสื้อรุ่นพิเศษ ‘เลสเตอร์’ ประเดิมใช้ชิงตั๋วลุยยุโรปกับแมนฯยู

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการ “THAILAND SMILES WITH YOU” #ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ร่วมแถลง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลนั้นส่งจดหมายเปิดผนึกให้กับภาคเอกชนเพื่อขอความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติโควิด-19 ซึ่งโครงการนี้จะส่งผ่านกำลังใจจากคนไทยไปสู่คนทั่วโลกให้ร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้ และสร้างความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่ง โดยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนอย่างกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการสนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ในการสร้างโครงการอันเป็นประโยชน์ และใช้เครือข่ายธุรกิจระดับสากลเป็นช่องทาง ผ่านทางสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ที่เป็นทีมที่มีผู้สนใจติดตามการแข่งขันหลายพันล้านคนทั่วโลก

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวปิดท้ายว่า คาดหวังว่าโครงการนี้จะทำให้ทั่วโลกจดจำกำลังใจผ่านรอยยิ้มและเป็นสื่อกลางนำผู้คนจากทั่วโลกมาเยี่ยมเยียนเมืองไทยในยามที่ทุกอย่างพร้อมและเหมาะสมเพื่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการเดินทางและการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

นายอัยยวัฒน์ กล่าวว่า กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์พร้อมให้ความร่วมมือและการสนับสนุนภาครัฐในการช่วยบรรเทา สนับสนุน และสร้างเสริมโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยเพื่อให้กลับคืนสู่สภาวการณ์ปกติโดยเร็ว จากปัจจัยที่ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่อันดับต้นๆ ของโลก มีศักยภาพความพร้อม และเอกลักษณ์จากรอยยิ้ม จึงนำมาเป็นที่มาของโครงการ “THAILAND SMILES WITH YOU” #ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม

นายอัยยวัฒน์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อส่งต่อกำลังใจจากคนไทยไปสู่คนทั้งโลก ดำเนินงานผ่านการประชาสัมพันธ์ร่วมกับทีมฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ทีมในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลีกที่มีผู้ชมติดตามมากกว่า 212 ประเทศ 643 ล้านครัวเรือน มีผู้ชมมากว่า 4.7 พันล้านคน ซึ่งคนทั่วโลกจะได้เห็นคำว่า “THAILAND’ SMILES WITH YOU” บนหน้าอกของชุดแข่งขันใหม่ของเลสเตอร์ ซิตี้ ที่จะใช้ในฤดูกาล 2020/21 นี้ รวมถึงชื่อโครงการก็จะอยู่บนสื่อในสนามคิง เพาเวอร์ สเตเดียม และสื่อโซเชียลของสโมสร ที่มีผู้ติดตามกว่า 13 ล้านคน

นอกจากนี้ยังจะมีภาพยนตร์โฆษณาชุดพิเศษ THAILAND SMILES WITH YOU โดยนักเตะในทีมเลสเตอร์ ผ่านทางสื่อต่างๆ รวมถึงจัดทำเสื้อรุ่นพิเศษ THAILAND SMILES WITH YOU ซึ่งจะจำหน่ายในประเทศไทยจำนวน 10,000 ตัว และรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนการพัฒนาวัคซีนอาร์เอนเอเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโครงการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 อื่นๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

นายอัยยวัฒน์ กล่าวปิดท้ายว่า คาดว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดี รวมถึงการระลึกถึงความเป็นมิตรของคนไทยที่ตราตรึงในใจของนักเดินทางทั่วโลก และตอกย้ำเอกลักษณ์ของคนไทยครั้งสำคัญในระดับสากล

ทั้งนี้ ชุดแข่งขันใหม่ของ เลสเตอร์ ซิตี้ ที่มีข้อความ THAILAND SMILES WITH YOU จะประเดิมใช้นัดแรก ในการแข่งขันพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดสุดท้ายของฤดูกาล กับทีม “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่คิง เพาเวอร์ สเตเดียม ในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นเกมนัดสำคัญที่ทั้งสองทีมจะต้องลุ้นโควต้าไปยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ในฤดูกาลหน้าอีกด้วย