‘EA’ เลือก ‘ONE Esports’ เจ้าภาพจัดแข่งฟีฟ่าออนไลน์4 ระดับนานาชาติ

ONE Esports บริษัทในเครือ กรุ๊ป ONE Holdings (ONE) ได้รับการประกาศชื่อจาก Electronic Arts (EA) ให้เป็นผู้จัดการทัวร์นาเม้นท์อย่างเป็นทางการ และ ลีดเอเจนซี่ สำหรับรายการ EACC 2022 ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการอีสปอร์ตระดับนานาชาติสำหรับเกม EA SPORTS™ FIFA Online 4

EACCs จะทำการจัดการแข่งขันในไตรมาสที่ 2 และ 3 ในปี 2022 นี้ ทั้ง EACC Spring 2022 และ EACC Summer 2022 จะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีมจาก จีน, เกาหลีใต้, ไทย และ เวียดนาม EACC Spring จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน ซึ่งแต่ละทีมจะเข้าทำการแข่งขันที่จัดขึ้นอย่างเข้มข้นตลอดทั้ง 6 วัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาทิรูปแบบการแข่งขันจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งเร็วๆนี้

ส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ONE Esports จะดำเนินกิจกรรมแบบเต็มรูปแบบทั้งการไลฟ์สดกับนักแข่ง และสตรีมเมอร์ในการแข่ง EACCs ทั้งภาษาอังกฤษ, จีนกลาง, เกาหลี, ไทย และ เวียดนาม นอกจากนี้ ONE Esports ยังจะทำการร่วมมือกับ EA ที่จะผลิตเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นที่จะคลอบคลุมการแข่งขันเพื่อแฟนๆที่รอรับชมและติดตาม โดยเนื้อหาภาษาท้องถิ่นสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของ ONE Esports รวมไปถึงช่องทางโซเชี่ยลมีเดียอื่นๆ และช่องทางของ FIFA Online 4 ทั้ง facebook.com/fo4thailand และ https://fo4.garena.in.th/

เจสัน เทโอ รองประธาน ONE Esports กล่าวว่า เรารู้ว่าแฟน ๆ ONE Esports ส่วนใหญ่หลงใหลเกี่ยวกับแฟรนไชส์ EA SPORTS FIFA เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ดำเนินการและเป็นผู้นำในการจัดการการแข่งขันที่อัดแน่นไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจมาสู่ชุมชน EA SPORTS FIFA Online 4 ที่คึกคักและพร้อมมีส่วนร่วมทั่วทั้งเอเชียตลอดจนบอกเล่าเรื่องราวของฮีโร่ esports ของพวกเขา”

ด้าน พิโอเตอร์ พิลิช ผู้แทนจาก EA Sports กล่าวว่า ONE Esports ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วจากประวัติที่ผ่านมาสำหรับแนวทางในการเฉลิมฉลองให้กับฮีโร่ของอีสปอร์ต และยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมในระดับโลกทั้งผู้เล่นและผู้ชม เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ONE Esports พร้อมกับการที่เราได้เพิ่มความรักในเกมฟุตบอลผ่านความบันเทิงในการแข่งขันเกม EA SPORTS™ FIFA Online 4”