อันเดอร์อาร์เมอร์ จัดกิจกรรมวิ่งระยะสั้น พร้อมเปิดโปรแกรมฝึกซ้อมก่อนแข่งจริง

อันเดอร์ อาร์เมอร์ ผู้นำแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศเปิดตัวกิจกรรม “All Out Mile” การแข่งขันวิ่งระยะสั้นในระยะ 1 ไมล์ เชิญชวนเหล่านักวิ่งทุกเพศทุกวัยทั้งหน้าใหม่และเก่า มาร่วมประลองความเร็วเฉลิมฉลองวันวิ่งโลก (Global Running Day) เฟ้นหานักวิ่งระยะ 1 ไมล์ หรือ 1.6 กิโลเมตร ที่เร็วที่สุดในประเทศไทย ในวันที่ 4 มิถุนายน ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเปิดตารางกิจกรรมทดสอบฝีเท้าในสนามวิ่ง (Test Your Limit) และโปรแกรมฝึกซ้อมร่างกาย (Training) ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม ก่อนลงสนามแข่งจริง

Under Armour ยังได้จัดประเดิมสนามแรกด้วยกิจกรรม UA Run Crew Training Program ที่ได้ดึงเอาทีมนักวิ่ง UA Run Crew รวมถึงเปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วไปกว่า 50 คน มาสมัครและเข้าร่วมฝึกซ้อมในโปรแกรมการวิ่งพิเศษโดยโค้ชวิ่งจาก Under Armour ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา โดยโปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับนักวิ่งสายสปีดที่จะมาร่วมวัดฝีเท้ากัน



การแข่งขันวิ่งระยะสั้นในระยะ 1 ไมล์ “All Out Mile” เปิดรับสมัครสำหรับนักวิ่งทุกเพศทุกวัย โดยเป็นการแข่งขันประชันความเร็ว เพื่อเฟ้นหานักวิ่งระยะ 1 ไมล์ หรือ 1.6 กิโลเมตร ที่เร็วที่สุดในประเทศไทย มีรายละเอียดการรับสมัคร กิจกรรมทดสอบฝีเท้าในสนามวิ่ง (Test Your Limit) และโปรแกรมฝึกซ้อมร่างกาย (Training) และการแข่งขันจริง ดังต่อไปนี้



กิจกรรมทดสอบฝีเท้าในสนามวิ่ง (Test Your Limit) และโปรแกรมฝึกซ้อมร่างกาย (Training) ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ที่เฟซบุ๊คกรุ๊ปของ UA Run Crew (Thailand)

โปรแกรมฝึกซ้อมร่างกาย (Training) จากโค้ชผู้เชี่ยวชาญ ของ Under Armour ตลอดเดือนพฤษภาคม โดยนักวิ่งทุกท่านจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงสมาชิก UA MapMyRun™ MVP ฟรีเป็นเวลา 3 เดือนโดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิ์ในการบันทึกสถิติการวิ่ง เข้าถึงแผนการฝึกอบรมพิเศษ และ วิดีโอสอนเคล็ดลับต่าง ๆ

กิจกรรมแข่งขันจริงในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน ที่ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น.



นอกจากกิจกรรมแข่งขันจริงของ “All Out Mile” ที่กำลังจะเกิดขึ้น Under Armour ยังเตรียมจัดกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบของ Virtual Run ควบคู่ พร้อมเชิญชวนเหล่านักวิ่งชาวไทยทุกท่าน มาร่วมลงทะเบียนแข่งขันผ่านเว็บไซต์ www.uaalloutmileth.com และส่งผลการวิ่งขึ้นกระดานคะแนนทางการของ FitRankings ซึ่งกิจกรรม Virtual Run จะเกิดขึ้นพร้อมกันใน 14 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา สหราชอาณาจักร โปแลนด์ แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ ไทย ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน ผ่านทางแอปพลิเคชัน UA MapMyRun™

ทั้งนี้ Under Armour ยังถือโอกาสตอกย้ำถึงความสำคัญของการเข้าถึงโอกาสทางกีฬา สอดคล้องกับแคมเปญระดับโลกอย่าง Access to Sport ของทาง Under Armour ผ่านกิจกรรม Virtual Run ด้วยการบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลด้านกีฬาสำหรับเยาวชนที่ประสบความยากลำบากในการเข้าถึงโอกาสทางกีฬา โดยสะสมยอดเงินบริจาคตามยอดไมล์การวิ่งสะสมในไทย ทุก ๆ 1 ไมล์การวิ่งมีค่าเท่ากับ เงินบริจาค 25 บาท รวมเงินบริจาคสูงสูด 100,000 บาท มอบให้แก่องค์กรการกุศลที่ทำหน้าที่สนับสนุนเยาวชนให้เข้าถึงโอกาสทางกีฬา และทีมในแต่ละภูมิภาคที่มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมวิ่งในกิจกรรม All Out Mile มากที่สุด (Most Milers) จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกบริจาคเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับองค์กรการกุศลด้านกีฬาสำหรับเยาวชนที่ประสบความยากลำบากในการเข้าถึงโอกาสทางกีฬา



พิเศษไปกว่านั้น Under Armour ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษ “All Out Mile” ร่วมกับทาง WIRTUAL แพลตฟอร์ม Exercise to Earn ผ่านชาเลนจ์พิเศษ UA X WIRTUAL Challenge ในวันที่ 1 – 5 มิถุนายน และร่วมฝึกซ้อมจากโปรมแกรมการฝึกของ UA Run Crew Training Program ตลอดเดือนพฤษภาคม เพื่อพิชิต 1 ไมล์ที่ดีที่สุด พร้อมสะสม Badge เพื่อแลกรับของรางวัลสุดพิเศษจากทาง Under Armour และ WIRTUAL อีกมากมาย



สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร เงื่อนไข และกติกาการแข่งขัน ได้ที่ www.uaalloutmileth.com ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 5 มิถุนายน 2565