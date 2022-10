“ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2022” เลเวล 1 ครั้งที่ 2 คัดเยาวชนพัฒนาต่อยอดสู่โปรอาชีพ

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย “เครื่องดื่มตราช้าง” ร่วมกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน), อุปกรณ์กอล์ฟ Leborn, บริษัท อุดมพานิช คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด, ถุงมือกอล์ฟ STAN, เข็มขัด MINBELT จัดการอบรมทักษะกอล์ฟเยาวชน รายการ “ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2022” เลเวล 1 ครั้งที่ 2 ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 ณ สนามพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 30 คน

“ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2022” ในปีนี้แบ่งการอบรมออกเป็น 4 ระดับ คือ เลเวล 1 Fundamental การปูพื้นฐานของกีฬากอล์ฟให้มีความเข้าใจที่ถูกหลัก จำนวน 4 ครั้ง, เลเวล 2 How To Practice ซ้อมอย่างไรให้ถูกวิธีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 2 ครั้ง, เลเวล 3 How To Play วางแผนการเล่นเพื่อทำสกอร์ให้ดีที่สุด จำนวน 1 ครั้ง และ “ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ ไฟนอล แคมป์ 2022” จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งจะคัดเลือกนักกอล์ฟ 30 คนสุดท้ายที่ผ่านการอบรมจากเลเวล 1-3 เข้าแคมป์อบรมทักษะกอล์ฟกับโค้ชระดับโลกอย่าง “โค้ชเชน” พี กิลเลสพี จากประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย “ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2022” เลเวล 1 เป็นการอบรมในเรื่องของ Fundamental หรือ การมีพื้นฐานกอล์ฟที่ดี ซึ่งนำนักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีจากที่ผ่านการคัดเลือกจาก “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต 2022” จำนวน 30 คน โดยมี 4 Head Instructors คือ “โปรก้อง” วุฒิรัฐ มณีอินทร์ “โปรนก” ปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ “โปรแจ็ค” นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ และ “โปรป่าน” จันทร์จิรา เทียนสะอาด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัตต์ การเล่นลูกสั้น วงสวิง และพื้นฐานกอล์ฟอีกมากมาย เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชน 15 คนสุดท้าย เข้าสู่การอบรมในเลเวล 2 ต่อไป

สำหรับ “ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2022” เลเวล 1 ครั้งต่อไปครั้งที่ 3 ในโซนภาคเหนือ จะจัดขึ้นที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.ลำพูน ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ : ThaiBev ThaiTalent และ Chang Golf Club