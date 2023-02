ลุ้น 32 รางวัล 3 ทศวรรษกีฬาไทย ส.นักข่าวช่างภาพกีฬา จัดใหญ่ 9 ก.พ.นี้

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานใหญ่ “3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯครบ 30 ปี (2535-2565) มอบรางวัลเกียรติยศใก้กับนักกีฬา แยกเป็นทศวรรษละ 10 รางวัล และรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 32 รางวัล ในพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ช่อง7 HD ถ่ายทอดสดวันแห่งความภาคภูมิใจของนักกีฬา ขณะที่สมาคมการันตีการคัดเลือกสุดยอดนักกีฬาทั้งอาชีพ-สมัครเล่น ในแต่ละทศวรรษนั้น ทั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งจริงๆ

ความคืบหน้าของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา มอบรางวัลให้กับนักกีฬาทรงคุณค่าในช่วง 3 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ในชื่อว่า “3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์(ชั้น 3 ) ช่อง 7HD ถ่ายทอดสดเวลา14.00-15.45 น.

โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน พร้อมด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการก่องทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (NSDF), มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ CEO บมจ.เมืองไทยประกันภัยร่วมงานนั้น

นายพัลลภ ศรีไพรวัลย์ เลขาธิการสมาคมฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้งาน “3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” มีความพร้อมแล้ว ทางคณะกรรมการสมาคม ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในวงการกีฬาได้คัดเลือกนักกีฬาที่จะรับรางวัลทศวรรษละ 10 รางวัล และรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 32 รางวัลเรียบร้อยด้วยความละเอียด และเหมาะสมที่สุดสำหรับในแต่ละรางวัล สมาคมฯรับประกันได้

“การจัดงานครบรอบ 30 ปี หรือ 3 ทศวรรษของการก่อตั้งสมาคมครั้งนี้ สมาคมจัดเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงผลงานของนักกีฬารุ่นต่างๆ ในยุคตั้งแต่ 30 ปี-20 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ นักกีฬารุ่นก่อนๆ ที่แฟนๆกีฬารุ่นใหม่ส่วนใหญ่แทบไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นหน้า ไม่เคยดูผลงาน ก็จะได้รับรู้กันในวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ในงาน 3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ ที่สมาคมจัดขึ้นเพื่อเชิดชู เป็นการให้เกียรติ ให้ความสำคัญกับนักกีฬาในยุคต่างๆ ประเภทต่างๆ ที่เสียสละเวลาส่วนตัว ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศมากมาย สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่อง ได้รับการรับรู้ทั่วกันจากแฟนกีฬาทั้งยุคก่อนและยุคปัจจุบัน” นายพัลลภ

สำหรับรางวัลที่จะมอบก็แยกเป็น ประเภทของรางวัล

1.สมาคมกีฬาแห่งทศวรรษ Sport Association of the Decade

2.บุคคลสำคัญแห่งทศวรรษ The Person of the Decade

3.ทีมกีฬาแห่งทศวรรษ Team of the Decade

4.นักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ The Profession Player of the Decade

5.ผู้จัดการทีมแห่งทศวรรษ The Manager of the Decade

6.ผู้ทำชื่อเสียงในเวทีกีฬาสากลแห่งทศวรรษ The Man of the Decade

7.นักกีฬาตัวอย่างแห่งทศวรรษ The Idol of the Decade

8.นักกีฬายอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ The Golden Player of the Decade

9.สุดนักกีฬาแห่งทศวรรษ The Icon of the Decade

10.วินาทีความทรงจำแห่งทศวรรษ The Moment of the Decade

ประเภทของรางวัลพิเศษ

1.รางวัลที่สุดแห่งความทรงจำ The Forever Memory of the Decade

2.รางวัลเกียรติยศแห่งทศวรรษ The Greatest Honour of the Decade

สำหรับงาน “3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ทางโรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ (ซอยรางน้ำ) จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.30-16.00 น. โดยช่อง 7 HD จะถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาทั่วประเทศรับชมกันตั้งแต่เวลา 14.00-15.45 น.