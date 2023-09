สนามช้างเดินหน้าจัด MotoGP Fan Fest มั่นใจภาครัฐช่วยให้การแข่งขันลุล่วง

สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ตอกย้ำความยิ่งใหญ่และกระแสความนิยม MotoGP ในประเทศไทย จัดใหญ่จัดเต็มกิจกรรม MotoGP Fan Festival 2023 Road to OR Thailand Grand Prix ที่ร้าน Good Bar จ.ชลบุรี เพื่อขยายฐานแฟนคลับในภาคตะวันออกและอุ่นเครื่อง ก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึกสองล้อรายการใหญ่ที่สุดของโลก MotoGP วิถีไทย ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด Thailand To The World

กิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้แฟนร่วมชม-เชียร์ ร่วมลุ้นนักแข่งที่ตัวเองชื่นชอบกับการแข่งขัน MotoGP สนามที่ 11 คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ประเทศสเปน และยังจัดให้มีการเชียร์ “ก้อง-สมเกียรติ จันทรา” ยอดนักบิดไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ลงแข่งในรุ่น Moto2 ที่สร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงให้ประเทศอย่างมากในศึกระดับเวิลด์กรังด์ปรีซ์ พร้อมร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง F.HERO ภายในงานเนืองแน่นไปด้วยทัพแฟนคลับ MotoGP และแฟนคลับก้อง สมเกียรติ จากทั่วประเทศ และคลับรถจักรยานยนต์ชื่อดัง ทั้งฮอนด้า, ยามาฮ่า และดูคาติ ร่วมงานมากกว่า 500 คนแน่นร้าน และส่งเสียงเชียร์นักบิดที่ชื่นชอบอย่างสุดมันส์

นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสานต่อความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ของการเป็น MotoGP ที่ดีที่สุดในโลก สร้างภาพจำ ความประทับใจสร้างชื่อเสียงไปยังนานาประเทศ เบื้องหลังความสำเร็จเกิดจากความร่วมแรง-ใจของทั้งภาครัฐเอกชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมถึงคนสำคัญที่ขาดไม่ได้คือแฟนความเร็วที่ร่วมแสดงพลังมากมายทุกครั้งที่จัดงาน เกิดไวรัลเรื่องการจำหน่ายบัตรชมการแข่งขันในทุกปี รวมถึงคนหลายแสนคนที่หลั่งไหลไปร่วมงาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงกระแสความนิยมในกีฬามอเตอร์สปอร์ต และ MotoGP ที่จุดติดแล้วในเมืองไทยและจะขยายฐานมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

“ภารกิจสำคัญของสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต หนึ่งในคณะทำงานจัดการแข่งขัน ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายฐานผู้ชม MotoGP และแฟนความเร็วในทุกชนิดกีฬา ทั้งผู้ชมใหม่ ไปถึงการมอบสิทธิประโยชน์ดูแลแฟนคลับดั้งเดิมอย่างดีที่สุด มั่นใจว่าในปีนี้เราจะเห็นผู้ชมทะลักสนาม อัดแน่นทุกสแตนด์เช่นเดิม โดยในด้านกระแสข่าวเกี่ยวกับงบประมาณการจัดการแข่งขันที่มีการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ เชื่อว่าในส่วนของภาครัฐทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงรัฐบาลไทย ในฐานะเจ้าภาพหลักของการแข่งขัน จะร่วมกันผลักดันกิจกรรมและทำทุกทางเพื่อให้จัดการแข่งขันให้ได้ เพราะถือเป็นงานสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในทุกด้าน”

สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป เอาใจแฟนความเร็วในภาคอีสาน ปักหมุดที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 10 กันยายน ที่ร้านตะวันแดง มหาซน ณ โคราช พบกับ คอนเสิร์ต URBOYTJ ลุ้นรับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากฝ่ายจัดการแข่งขัน อาทิ บัตร Pit Walk ที่มอบโอกาสพิเศษในการชมรถแข่งมูลค่าหลายร้อยล้านอย่างใกล้ชิด, ของที่ระลึก ThaiGP Collection ลิขสิทธิ์แท้ และของรางวัลอื่นๆ มากมาย

พิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรชม MotoGP สนามประเทศไทย รายการ “OR Thailand Grand Prix 2023” สามารถนำหลักฐานการจองบัตรหรือบัตรชมการแข่งขัน เพื่อลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Chang Circuit Buriram