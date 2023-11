เปิดฉากงาน ‘TGS2023’ ยิ่งใหญ่ ‘อุ๊งอิ๊ง’ ชื่นชมอีสปอร์ตไทย พร้อมผลักดันเต็มที่

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “Thailand Game Show x Wonder Festival Bangkok 2023” ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม

น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีมูลค่าสูงกว่า 30,000 ล้านบาท และครองอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนมาหลายปี นอกจากนี้ในเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่ประเทศจีนที่ผ่านมา นักกีฬาอีสปอร์ตของไทยคว้าเหรียญรางวัลมาได้เป็นเบอร์1 ของอาเซียนและเป็นอันดับ 3 ของทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด เป็นการยืนยันศักยภาพเรื่องเกมของไทยเป็นอย่างดี ดังนั้นไทยจะสามารถเติบโตกว่านี้ได้ถ้ามีการสนับสนุนที่ดี

“บนเวทีแห่งนี้ ดิฉันยินดีอย่างยิ่งที่จะพูดว่า นี่เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลกล้าประกาศว่า จะให้ความสำคัญกับ

อุตสาหกรรมเกม ทั้งคนทำเกมและคนเล่นเกม อย่างที่ไม่มีรัฐบาลไหนเคยประกาศมาก่อน” น.ส.แพทองธาร กล่าว

ด้านนายชัชชาติ กล่าวว่า “เป้าหมายของกรุงเทพมหานครยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้รอบด้าน โดยตัวเลขล่าสุดในปี 2564 ธุรกิจเกมในไทยมีมูลค่ามากถึง 37,000 ล้านบาท แต่มีส่วนที่เป็นของผู้ประกอบการไทยเพียง 3 – 6% หรืออยู่ในหลักร้อยล้านบาทเท่านั้น แล้วจะทำอย่างไร ให้เราสามารถชิงตัวเลขทางเศรษฐกิจนี้มาได้ เรามองว่าเมืองต้องเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการสนับสนุนในส่วนที่ทำได้ ปีนี้ กทม. ร่วมกับ Google for Education มูลนิธิกระจกเงา และบริษัทเอกชน เปิดตัวโครงการรับบริจาคแล็ปท็อปและโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อนำมาลงระบบ ChromeOS Flex ใหม่ และนำไปใช้ในโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งจะช่วยสร้างการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครอบคลุม 437 โรงเรียน ซึ่งโครงการนี้เราจะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนก็สามารถทำได้ แต่เมื่อพิจารณาจากปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ 400,000 ตันต่อปีแล้ว การรับบริจาคแล็ปท็อปและโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช้งานแล้วน่าจะดีกว่า เพราะซื้อใหม่ก็อาจเพิ่มปัญหาขยะอิเล็กทรอสนิกส์ได้”

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “Thailand Game Show คือมหกรรมงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นหมุดหมายหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคนเล่นเกมด้วยกันแล้ว ยังช่วยกระจายเม็ดเงินไปสู่ธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวอีกด้วย”

นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด กล่าวว่า “การจัดงาน Thailand Game Show เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งในปีนี้นับเป็นการจัดงานปีที่ 17 และการจัดงานในปีนี้มีความพิเศษยิ่งกว่าครั้งไหนด้วยการผนึกกำลังระหว่าง Thailand Game Show และ Wonder Festival ให้กำเนิดงานที่จะรวบรวมความเป็นที่สุดของมหกรรมงานเกม และมหกรรมงานของเล่นระดับโลกเข้าไว้ด้วยกันภายใต้คอนเซ็ปต์ “Assemble” ที่รวม 4 ฮอลล์ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยคาดว่ายอดผู้เข้างานชมในปีนี้จะมากกว่า 200,000 คน เรามั่นใจมากว่า ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความสนุกสนาน แรงบันดาลใจ และยังเป็นโอกาสให้แต่ละแบรนด์ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานแก่ผู้เข้าชมหลักแสนคนได้ประจักษ์ นอกจากนี้ ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย อาทิ 4EVE, Three Man Down, โอ๊ต ปราโมทย์ และเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่อย่าง VIIS รวมถึงการประกวด TGS Cosplay Contest 2023 ที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเถ้าแก่น้อย รวมรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท และพิเศษสำหรับผู้ที่แต่งกาย Cosplay สามารถเข้างานฟรีตลอดทั้ง 3 วันเช่นเคย”

นายวินท์รดิศ กลศาสตร์เสนี ประธานฝ่ายดิจิทัลมีเดีย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า Online Station ผู้นำธุรกิจสื่อดิจิทัลด้านเกมและเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์อันดับ 1 ภายใต้กลุ่มทรู และบริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ในนามของผู้จัดงาน เรามีความภาคภูมิใจที่ได้จับมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกอย่าง Wonder Festival มหกรรมการแสดงของเล่นและป๊อปคัลเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งถูกส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาจัดแสดงงานที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยในงานนี้เรายกทุกอย่างมาเพื่อให้นักสะสมชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ความยิ่งใหญ่ ปีนี้ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากค่ายเกมทั้งในและต่างประเทศ และนอกจากนี้ เรายังได้เตรียมมอบประสบการณ์พิเศษจากบรรดาเกมเมอร์ สตรีมเมอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังภายใต้สังกัด Online Station มาพบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด อาทิ แป้ง zbing z, SoomnyVivii, Jubjang, GWPunch, Necross Melphist, TMP TV, PB Gaming – พ่อบ้านเกมมิ่ง , NRsportsRadio และอีกมากมาย และเรายังมีเป้าหมายที่กระตุ้นให้เยาวชนไทยได้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ พร้อมนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน รวมถึงมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกม และร่วมผลักดันให้เกิดอาชีพในวงการเกมไทย เช่น นักกีฬาอีสปอร์ต, แคสเตอร์, นักพากย์เกม, นักพัฒนาเกม ไปจนถึงครีเอเตอร์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป”

ด้าน Wonder Festival นำโดยคุณชูอิจิ มิยาวากิ (Shuichi Miyawaki) Executive Director จากบริษัท Kaiyodo Co.,Ltd และผู้ก่อตั้งงาน Wonder Festival กล่าวต้อนรับแฟน ๆ ชาวไทยที่ให้ความสนใจงานในครั้งนี้ และเป็นครั้งแรกที่งานออริจินอลจากประเทศญี่ปุ่นได้มาจัดแสดงงานให้ชาวไทยสัมผัสด้วยตาของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นโมเดลและฟิกเกอร์จากทั่วโลกอย่าง Kaiyodo , Prime one , Sunrisepop ,Corvinus ,Planet bear ,Toylaxy ,Tokyo tv ,China moe town หรือแม้แต่ RF Model จากประเทศไทยเอง ไปจนถึงการเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญและนักสะสมชื่อดัง พร้อมด้วยการแสดงจากวง Babybeard และคุณโยโกะ ทากาฮาชิ การแสดงโขนแบบดั้งเดิมบนเวทีจากโขนบ้านครูพร และเหล่าไอดลมากมาย พิเศษของที่ระลึกที่มีเฉพาะในงานนี้จาก Spy x Family ที่แจกเพียง 200 ชุดต่อวันสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรประเภทพิเศษของทาง Wonder Festival เท่านั้น

สำหรับงาน “Thailand Game Show x Wonder Festival Bangkok 2023” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยภายในงามจะเต็มไปด้วยเกมเมอร์และบูธจากค่ายเกมชั้นนำ ที่จะนำเอาเกมแบบเอ็กซ์คลูซีฟมา อาทิเช่น SEGA, Bandai Namco Entertainment นอกจากนี้ยังมีสิทธิกระทบไหล่ “TD Keane” ธีเดช ทรงสายสกุล เหรียญทองอีสปอร์ตเอเชี่ยนเกมส์ และ “JUBJUB” พัฒนศักดิ์ วรนันท์ เหรียญเงินอีสปอร์ตเอเชี่ยนเกมส์ในงานได้ด้วยเช่นกัน