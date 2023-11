‘ไทยฮอนด้า’ เตรียมจัดมีตแอนด์กรี๊ดนักบิดดัง ยกทัพร่วมเชียร์ศึกไทยจีพี 2023

ไทยฮอนด้า ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย พร้อมส่งมอบประสบการณ์สุดเร้าใจภายใต้คอนเซ็ปต์ Race To The One ให้กับแฟนๆ ในงานไทยจีพี 2023 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2023 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ยกทัพลูกค้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าจากทั่วประเทศร่วมเชียร์ถึงขอบสนาม สัมผัสรถแข่งฮอนด้าคันจริงอย่างใกล้ชิด และร่วมกิจกรรมมีตแอนด์กรี๊ดกับนักแข่งระดับโลกของฮอนด้า

เริ่มต้นที่ไฮไลต์สำคัญกับบูธ Honda Exhibition Hall นำเสนอวิวัฒนาการของรถแข่ง Honda RC213V จากอดีตถึงปัจจุบัน ด้วยรถแข่งคันจริง Honda RC213V ปี 2013 ที่พา “มาร์ค มาร์เกซ” คว้าแชมป์โมโตจีพีครั้งแรกมาจัดแสดงพร้อมด้วย Honda RC213V ปี 2019 รถที่มาร์เกซคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 8 รวมถึง RC213V ปี 2022 ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่เมืองไทยมาก่อน พร้อมกันนี้ฮอนด้ายังได้จัดโชว์เคส Honda RC213V-S ในแบบเปลือยให้เห็นโครงสร้างของรถเป็นครั้งแรกอีกด้วย

นอกจากรถแข่งในคลาส Moto GP แล้ว ฮอนด้ายังได้นำรถแข่ง Moto2 ลายพิเศษที่จะใช้เฉพาะสนามไทยจีพี 2023 ของ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา มาจัดแสดง พร้อมด้วยรถแข่ง Moto 3 ของ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี มาให้คนไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด และแฟนๆ ยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในบูธตลอดทั้งสามวัน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่งเสียงเชียร์ให้ดังที่สุดเพื่อรับของรางวัล หรือถ่ายรูปเข้าโค้งแข่งกับนักแข่งตัวจริงจากทีม Honda Racing Thailand และจับจองเป็นเจ้าของสินค้า Honda Collection ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

ในช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม ฮอนด้ายังได้เตรียมจัดกิจกรรมมีตแอนด์กรี๊ดสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนล่วงหน้าใน Honda Meet & Greet Area กับนักแข่งฮอนด้า นำโดย มาร์ก มาร์เกซ, โจอัน เมียร์, ทาคาอากิ นาคากามิ, “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา, “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี และสนุกกันต่อกับคอนเสิร์ตจากวงมหาหิงค์

ในปีนี้ ฮอนด้ายังได้นำทัพลูกค้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าจากทั่วประเทศรวมกว่า 1,000 คน ร่วมเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมเชียร์ไทยจีพีในครั้งนี้ด้วย โดยมีคลับฮอนด้าบิ๊กไบค์จากร้าน Honda BigWing ทั่วประเทศ และคลับฮอนด้าจากร้าน Honda Wing Center ทั่วประเทศมารวมตัวกันในแคมป์ Honda Race to The One Village ที่ฮอนด้าเนรมิตขึ้นมา ก่อนจะยกทัพไปร่วมส่งแรงเชียร์ในวันแข่งขัน

นอกจากนี้ ฮอนด้ายังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานไทยจีพี 2023 ได้ลองขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda BENLY e: ที่จุดรับส่งลูกค้าในการเดินทางเข้าสนาม ณ บริเวณทางเข้าประตู 1 โดยสามารถเลือกขับขี่ด้วยตัวเองเพื่อทดสอบรถหรือนั่งโดยสารเพื่อความสะดวกสบายก็ได้ ทั้งนี้ ฮอนด้าได้ตกแต่งรถ Honda BENLY e: ทั้งหมดให้เป็นลายรถแข่งของ “ก้อง-สมเกียรติ” เพื่อร่วมเป็นกำลังใจสู่การคว้าชัยโฮมเรซอีกด้วย