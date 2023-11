นักปั่นกว่า 1,500 คนแห่ลุยศึก L’Etape คับคั่งอุดรฯ น่องเหล็กแอฟริกาใต้ ผงาดคว้าชัย

นักปั่นกว่า 1,500 คนจาก 31 ประเทศ ร่วมชิงชัยศึกจักรยานระดับโลก L’Etape Udon Thani by Tour de France 2023 กันคับคั่งที่อุดรธานี “เฮย์เด้น คอกเซดจ์-เอ็มม่า ฟองริท โยฮันสัน” ปั่นเข้าป้ายคว้าชัยระยะทาง 137 กิโลเมตร ประเภทชาย-หญิง ได้รับรางวัลเสื้อเกียรติยศ Official Tour de France “Yellow Jersey”

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) และบริษัทผู้จัดงาน RUNRIO พร้อมกับผู้สนับสนุนหลักอย่างบางจาก, Garmin, Pocari Sweat, Isuzu, น้ำดื่ม Man Nature รวมถึง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, ชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี และผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนกว่า 20 องค์กร, บริษัทห้างร้าน หน่วยงานต่างๆ และชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ร่วมมือสร้างปรากฏการณ์ในการร่วมพลังจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานปั่นจักรยานลิขสิทธิ์ทางไกลระดับโลกในงาน L’Etape Udon Thani by Tour de France 2023 เพื่อต้องการยกระดับ และแสดงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี แข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนักปั่นเข้าร่วมชิงชัยทะลุเป้ากว่า 1,500 คน จาก 31 ประเทศ รวมทั้ง “เยียร์ บอลท์” นักปั่นชาวเยอรมันตำนานตัวจริงจากตูร์ เดอ ฟรองซ์ และเหล่านักปั่นเซเลบระดับนานาชาติเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะทางคือ ระยะทาง 137 กิโลเมตร และระยะทาง 66 กิโลเมตร ออกสตาร์ทจากทุ่งศรีเมือง และเข้าเส้นชัยที่พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ (วัดป่าบ้านตาด) โดยผู้ที่ชนะในแต่ละประเภทการแข่งขันจะได้รับรางวัลเสื้อเกียรติยศ Official Tour de France Jerseys อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย ผู้ชนะการแข่งขันประเภทชาย และหญิง จะได้รับรางวัลเสื้อเกียรติยศ Official Tour de France “Yellow Jersey”, ผู้ชนะการแข่งขัน King of The Mountain (ชายและหญิง) จะได้รับรางวัลเสื้อเกียรติยศ Official Tour de France “Polka-Dot Jersey”, ผู้ชนะการแข่งขัน King of Sprint (ชายและหญิง) จะได้รับรางวัลเสื้อเกียรติยศ Official Tour de France “Green Jersey” และผู้ชนะการแข่งขันชาย และหญิง ที่มีอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จะได้รับรางวัลเสื้อเกียรติยศ Official Tour de France “The White Jersey”

ผลการแข่งขันไฮไลต์อยู่ที่ระยะทาง 137 กิโลเมตร ประเภทชาย ซึ่งปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ เฮย์เด้น คอกเซดจ์ นักปั่นชาวแอฟริกาใต้ ปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา 3.20.11 ชั่วโมง ตามด้วยอันดับ 2 เชน กู๊ดฮิว จากออสเตรเลีย ทำเวลาได้ 3.20.22 ชั่วโมง และอันดับ 3 ทวีป พูลสวัสดิ์ นักปั่้นชาวไทยที่ทำเวลาได้ 3.20.23 ชั่วโมง ขณะที่ประเภทหญิง ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 เอ็มม่า ฟองริท โยฮันสัน ของไทย เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 3.34.04 ชั่วโมง ส่วนอันดับ 2 กมลรดา ขาวปลอด ทำเวลาได้ห่างเพียงเสี้ยววินาที และอันดับ 3 สลักฤทัย อิงคกิตติ ทำเวลาได้ 3.34.09 ชั่วโมง ส่งผลให้ทั้ง เฮย์เด้น คอกเซดจ์ และเอ็มม่า ฟองริท โยฮันสัน ได้รับรางวัลเสื้อเกียรติยศ Official Tour de France “Yellow Jersey”

ด้านผลการชิงชัยระยะทาง 66 กิโลเมตร ในประเภทชาย ปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 เลเอียน เอมิน ครูซ จากฟิลิปปินส์ ปั่นทำเวลาได้ 1.47.19 ชั่วโมง ตามด้วยอันดับ 2 โธมัส เควิน เคโอนี่ ทีฮาน จากฟิลิปปินส์เช่นกัน ปั่นทำเวลาตามหลังมาเพียงเสี้ยววินาที และอันดับ 3 นิล ฮาร์วี่ บูเอโน่ ทำเวลาได้ 1.47.20 ชั่วโมง ส่วนประเภทหญิง ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิงเป็น หัตสะดาร์ มัตสุวัณห์ จาก สปป.ลาว ทำเวลาได้ 1.52.23 ชั่วโมง ตามด้วยอันดับ 2 คริสตัล นา หยวน หลิง ทำเวลาได้ 2.03.04 ชั่วโมง และอันดับ 3 ศุภธิดา วิสุทพิพัฒน์สกุล ของไทย ทำเวลาได้ 2.03.13 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ภายในงาน L’Etape Udon Thani by Tour de France 2023 ยังมีกิจกรรมมากมายไว้ต้อนรับทุกคนที่มาร่วมงาน ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ, ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงพิพิธภัณฑ์ตูร์เดอฟร็องส์, งานแสดงสินค้าจักรยาน, บูทกิจกรรมจากสปอนเซอร์, บริการตรวจเช็คสภาพจักรยาน, เวิร์กช็อปจักรยาน ฯลฯ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/letapethailand และ www.letapethailand.com