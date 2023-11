จัดติวเข้มทักษะสะวิง ‘ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2023’ ปูทางสู่อาชีพ

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ร่วมกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน), บริษัท อุดมพานิช คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด, อุปกรณ์กอล์ฟ Leborn, เข็มขัด MINBELT และถุงมือกอล์ฟ STAN เปิดอบรมทักษะกอล์ฟเยาวชน “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2023” เลเวล 1 โซนภาคเหนือ ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.ลำพูน โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนเข้าร่วมการอบรม 30 คน

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2023” แบ่งการอบรมออกเป็น 4 ระดับ เริ่มต้นด้วย เลเวล 1 Fundamental เป็นการปูพื้นฐานของกีฬากอล์ฟให้มีความเข้าใจที่ถูกหลัก ต่อด้วยเลเวล 2 How To Practice ซึ่งจะถ่ายทอดในเรื่องของการซ้อมอย่างไรให้ถูกวิธีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เลเวล 3 How To Play จะสอนให้น้องๆเรียนรู้ในการวางแผนการเล่นเพื่อทำสกอร์ให้ดีที่สุด และเลเวลสุดท้าย “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ ไฟนอล แคมป์ 2023” ซึ่งจะทำการคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีจำนวน 30 คน ที่ผ่านการอบรมจากเลเวล 1-3 เข้าแคมป์อบรมกอล์ฟระดับแอดวานซ์กับโค้ชระดับโลกอย่าง “โค้ชเชน” พี กิลเลสพี จากประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยเลเวล 1 Fundamental จะเน้นในเรื่องของการมีพื้นฐานกอล์ฟที่ดี แบ่งการอบรมออกเป็น 4 โซนตามภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้กับน้องๆนักกอล์ฟเยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่โซนภาคเหนือ ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.ลำพูน นำนักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีจากที่ผ่านการคัดเลือกจาก “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต 2023” ในโซนภาคเหนือจำนวน 30 คนเข้าอบรมกับโปรกอล์ฟเยาวชนแถวหน้าของประเทศไทย

นำโดย “โปรก้อง” วุฒิรัฐ มณีอินทร์, “โปรนก” ปุณณภัทร สัมมาทรัพย์, “โปรแจ็ค” นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ “โปรนิค” กฤติน สุนทรนนท์ และ “โค้ชแท็ค” ณัฐ ณ สงขลา ที่จะสอนน้องๆ ในเรื่องของทักษะ เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัตต์ การเล่นลูกสั้น วงสวิง และพื้นฐานกอล์ฟอีกมากมาย เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนแต่ละสนามเข้าสู่การอบรมในขั้นถัดไป นอกจากนี้น้องๆ ที่ฝีมือดียังมีโอกาสถูกคัดเลือกเป็นนักกอล์ฟในโครงการไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์อีกด้วย