พระองค์หญิงเสด็จเปิด ‘Princess’sCup’ จัดยิ่งใหญ่ 7-17 ธ.ค.พร้อมชิงถ้วยพระราชทาน

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานจัดงานเป็นประธานในการแถลงข่าวจัดการแข่งขัน “Princess’s Cup Thailand 2023” ที่ฮอสการ์ดคลับ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน โดยมี นายนารา เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ร่วมแถลง

น.ส.สุดาวรรณ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระวินิจฉัยให้จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2023 และทรงรับเป็นองค์ประธานอำนวยการนโยบาย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาขี่ม้า เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์การแข่งขัน ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาขี่ม้าและสโมสรขี่ม้าต่างๆ

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต่อว่า สำหรับงาน Princess’s Cup Thailand นับเป็นการจัดครั้งที่ 9 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-17 ธันวาคม ที่ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Enjoy Our Gender Equality Sport with Harmony of Horse and Human” สะท้อนให้เห็นถึงความพิเศษของกีฬาขี่ม้าที่ไม่มีการแยกเพศ นับว่าเป็นกีฬาแห่งความเท่าเทียมอย่างแท้จริง ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมอีกหลากหลาย ทั้งการแข่งขันเกี่ยวกับม้า การแข่งขันเกี่ยวกับสุนัข นิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมความบันเทิงสำหรับทุกเพศทุกวัย

ด้านนายนารา กล่าวว่า ในงานจะมีการแข่งขัน 2 รายการใหญ่ ก็คือ FEI SEA Youth Cup 2023 ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับเยาวชนของภูมิภาคอาเซียน และอีกรายการคือ Princess’s Cup Thailand ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระองค์จะทรงเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Princess’s Cup Thailand ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ศิลปะบังคับม้า, การขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง, อีเวนท์ติ้ง, สุดยอดผู้ดูแลม้า และ สุดยอดช่างเกือกม้า

ขณะเดียวกันภายในงานจะมีกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับสุนัข 1. การแข่งขันสุนัขใช้งานสากล เป็นการทดสอบความสามารถเพื่อประเมินสุนัขที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอารักขา 2. การแข่งขันประกวดสุนัขสวยงามทุกสายพันธุ์ และ 3. งานวิ่งกับสุนัข (Dog Fun Run)

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ พระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญ และทรงส่งเสริมกีฬาขี่ม้าในทุกมิติ ผ่านโครงการ อาทิ โครงการบ้านพักม้าชรา ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพและความเป็นอยู่ของม้าหลังปลดประจำการ, โครงการอาชาบำบัด การใช้ม้ามาช่วยในการบำบัดกลุ่มเด็กพิเศษ ทั้งด้านร่างกาย และอารมณ์, และโครงการปุ๋ยมูลม้า

นิทรรศการเรื่องศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า, โครงการผ้าไทย และอื่นๆ รวมถึงมีตลาดนัดกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้ประชาชนได้มาร่วมสนุกกัน และเพิ่มเติมความพิเศษ ด้วยการแสดงดนตรีในสวน บรรเลงบทเพลงไพเราะ โดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) ในวันที่ 15 ธันวาคม อีกด้วย