‘ช้าง’ จัดกอล์ฟ คลีนิก เลเวลสอง คัด 30 สะวิงเยาวชน เข้าแคมป์สุดท้ายปลายปีนี้

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ร่วมกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน), บริษัท อุดมพานิช คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด, อุปกรณ์กอล์ฟ Leborn, เข็มขัด MINBELT และถุงมือกอล์ฟ STAN เปิดอบรมทักษะกอล์ฟเยาวชน “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2023” เลเวล 2 ครั้งที่ 2 ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนเข้าอบรมทั้งสิ้น 60 คน

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2023” แบ่งการอบรมออกเป็น 4 ระดับ เริ่มต้นด้วย เลเวล 1 Fundamental เป็นการปูพื้นฐานของกีฬากอล์ฟให้มีความเข้าใจที่ถูกหลัก ต่อด้วยเลเวล 2 How To Practice ถ่ายทอดในเรื่องของการซ้อมที่ถูกวิธีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เลเวล 3 How To Play จะสอนให้น้องๆเรียนรู้ในการวางแผนการเล่นเพื่อทำสกอร์ให้ดีที่สุด และเลเวลสุดท้าย “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ ไฟนอล แคมป์ 2023”

สำหรับเลเวล 2 How To Practice จะถ่ายทอดในเรื่องของการซ้อมอย่างไรให้ถูกวิธีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี นำนักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีจากที่ผ่านการอบรม “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2023” ในเลเวล 1 รวม 60 คน เข้าอบรมกับโปรกอล์ฟเยาวชนแถวหน้าของประเทศไทย นำโดย โปรเจ” วันปีย์ สัจจมาร์ค, “โปรก้อง” วุฒิรัฐ มณีอินทร์, “โปรแจ็ค” นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ “โปรเอิร์ธ” กฤฎิธี สุนทรนนท์ และ“โค้ชแท็ค” ณัฐ ณ สงขลา มาร่วมถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนการแข่งขัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และทำการคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชน รวม 30 คน เข้าสู่การอบรมในเลเวล 3 ที่จะสอนน้องๆถึงวางแผนการเล่นเพื่อทำสกอร์ให้ดีที่สุด และต่อยอดสู่เลเวลสุดท้าย “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ ไฟนอล แคมป์ 2023” อบรมระดับแอดวานซ์กับโค้ชระดับโลกอย่าง “โค้ชเชน” พี กิลเลสพี จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคมนี้ นอกจากนี้น้องๆที่ฝีมือดียังมีโอกาสถูกคัดเลือกเป็นนักกอล์ฟในโครงการไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์อีกด้วย