ได้แล้ว 26 เยาวชนร่วมติวเข้ม ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ ไฟนอล แคมป์ 2023

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ร่วมกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน), บริษัท อุดมพานิช คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด, อุปกรณ์กอล์ฟ Leborn, เข็มขัด MINBELT และถุงมือกอล์ฟ STAN เปิดอบรมทักษะกอล์ฟเยาวชน “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2023” เลเวล 3 ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนเข้าอบรมทั้งสิ้น 34 คน

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2023” แบ่งการอบรมออกเป็น 4 ระดับ เริ่มต้นด้วย เลเวล 1 Fundamental เป็นการปูพื้นฐานของกีฬากอล์ฟให้มีความเข้าใจที่ถูกหลัก ต่อด้วยเลเวล 2 How To Practice ถ่ายทอดในเรื่องของการซ้อมที่ถูกวิธีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เลเวล 3 How To Play จะสอนให้น้องๆเรียนรู้ในการวางแผนการเล่นเพื่อทำสกอร์ให้ดีที่สุด และเลเวลสุดท้าย “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ ไฟนอล แคมป์ 2023”

สำหรับเลเวล 3 How To Play น้องๆจะได้เรียนรู้ในการวางแผนการเล่นเพื่อทำสกอร์ให้ดีที่สุด จัดขึ้นที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี โดยนำนักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีจากที่ผ่านการอบรม “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2023” ในเลเวล 2 รวม 34 คน เข้าอบรมกับโปรกอล์ฟเยาวชนแถวหน้าของประเทศไทย นำโดย “โปรเจ” วันปีย์ สัจจมาร์ค, “โปรก้อง” วุฒิรัฐ มณีอินทร์, “โปรนก” ปุณณภัทร สัมมาทรัพย์, “โปรแจ็ค” นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ, “โปรพาร์” ศิริวงศ์ สุวรรณศรี, “โค้ชแท็ค” ณัฐ ณ สงขลา และ “โปรเชน” พี กิลเลสพี จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆในด้านต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมปูพื้นฐานก่อนการอบรมระดับแอดวานซ์ในเลเวลสุดท้าย “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ ไฟนอล แคมป์ 2023” ซึ่งในครั้งนี้มีน้องๆที่ถูกคัดเลือกเข้าแคมป์อบรมทั้งสิ้น 26 คน ดังนี้

1.ศรีสุรางค์ พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล

2.ศศิศรร์ จงศรีอดิสรณ์

3.ธิรดา พันธุ์ทอง

4.ชนิดาภา ศรีปาน

5.ปณาลี โฉมฉาย

6.ปัณฑิตา ผาวิชัย

7.เกตณ์สิรี พรสกุลไพศาล

8.ภวริศา จงพิพิธพร

9.อุษณี อุดคำเที่ยง

10.ณัชชา มากมณี

11.จิรัชญา จิรัฐฐิตินันท์

12.ศิริพร หลวงแนม

13.ภูษิตา ภู่ระหงษ์

14.ชัยพัฒนา เจนสายกลาง

15.พสิษฐ์ ราตะกั่ว

16.ภูดิศ ม่วงมณี

17.ณธีพัฒน์ กมลกีรติโรจน์

18.นรบดินทร์ แสวงดี

19.กาญจน์นิติ นิลอ่อน

20.โชติธัช หวังไพบูลย์กิจ

21.ภูมิ จึงสิริภูมิเศรษฐ์

22.ณฤทธิ์ ธีระนนทมงคล

23.ชนกันต์ บุญกิตติวศิน

24.คมกฤษณ์ มิตรสมาน

25.ธนกฤต เผนโคกสูง

26.สันต์วสุ บริราช

สำหรับการอบรม “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ ไฟนอล แคมป์ 2023” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคมนี้ ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี นอกจากนี้น้องๆที่ฝีมือดียังมีโอกาสถูกคัดเลือกเป็นนักกอล์ฟในโครงการไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์อีกด้วย