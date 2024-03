มติชน-เรนวูด จับมือจัดกอล์ฟการกุศล ‘ศศินทร์’ นำทีมผงาดแชมป์

กอล์ฟการกุศล มติชน X เรนวูด ปาร์ค 2567 “2024 Matichon X Reignwood Park Charity Golf ” สุดชื่นมื่น “ศศินทร์” นำทีมผงาดคว้าแชมป์รับถ้วยเกียรติยศของนายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บมจ.มติชน ขณะที่ “เฮียเพ้ง” นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เรนวูด กรุ๊ป (ประเทศไทย ) จำกัด สุดแฮปปี้ VIP ร่วมประชันก้านเหล็กเพียบ ยกนิ้วสนามกอล์ฟโรบินส์วูด กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี สุดเจ๋งมาตรฐานระดับโลก

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัท เรนวูด กรุ๊ป ประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มติชน X เรนวูด ปาร์ค 2567 “2024 Matichon X Reignwood Park Charity Golf ” เนื่องในโอกาสที่ ปี 2567 หนังสือพิมพ์มติชนดำเนินธุรกิจก้าวเข้าสู่ปีที่ 47 ที่สนามกอล์ฟโรบินส์วูด กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสานต่อการส่งมอบความรู้สู่สังคม ส่งมอบหนังสือให้กับชุมชนหรือห้องสมุดของสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลผ่านโครงการโรงพยาบาลอ่านสร้างสุข 2567 มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์

ภายในงานมี นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, อุตสาหกรรม, พาณิชย์ และพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เรนวูด กรุ๊ป (ประเทศไทย ) จำกัด, น.ส.วรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เรนวูดกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นำโดยนายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายวรศักดิ์ ประยูรศุข กรรมการบริษัท มติชน จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด, นายกิตติชัย อินทรนุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิตและงานสนับสนุน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายสุริวงศ์ เอื้อปฎิภาณ รองกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์ และบรรณาธิการ กองบรรณาธิการข่าวสด, นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการมติชน, นายนายสุพัด ทีปะลา บรรณาธิการบริหาร นสพ.มติชน ฯลฯ และยังมีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการเข้าร่วมท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก

ปี 2567 หนังสือพิมพ์มติชน ซึ่งดำเนินธุรกิจก้าวเข้าสู่ปีที่ 47 เปิดศักราชใหม่แห่งความร่วมมือระหว่าง บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เรนวูด ปาร์ค จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก เจ้าของสนามกอล์ฟ โรบินส์วูดกอล์ฟคลับ สนามกอล์ฟระดับ 5 ดาวบวกบนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ภายใต้โครงการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล มติชน X เรนวูด ปาร์ค 2567 “2024 Matichon X Reignwood Park Charity Golf ” เพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสานต่อการส่งมอบความรู้สู่สังคม ส่งมอบหนังสือให้กับชุมชนหรือห้องสมุดของสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของ หนังสือพิมพ์ มติชน บริษัท เรนวูด ปาร์ค กับคู่ค้าพันธมิตรธุรกิจ

ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการแข่งขันโดยการรับสมัครนักกอล์ฟสมัครเล่น และใช้กฏการแข่งขันที่รับรองโดย The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews . Scotland หรือกฏของสนามกอล์ฟที่ใช้ในการแข่งขัน ทั้งนี้กติกาการคิดคะแนนและตัดสินหาผู้ชนะโดย Double Peoria – Stableford แต้มต่อ (แฮนดิแคป) สำหรับการแข่งขันครั้งสูงสุดไม่เกิน 24 ผู้ร่วมแข่งขันที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพ โดยประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ประเภททีม 2. ประเภทบุคคล โดย ประเภททีม ทีมละ 4 ท่าน คะแนนทีมจะคิดผู้เล่นที่มีคะแนน Stableford ที่ดีที่สุด 3 คน สำหรับประเภทบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ไฟลต์ ได้แก่ ไฟลต์ A แต้มต่อ 0 – 12.9, ไฟลต์ B แต้มต่อ 13 – 18.9, ไฟลต์ C แต้มต่อ 19 – 24.0 และเลดี้ไฟลต์ แต้มต่อ 0 – 24 (หากแต้มต่อเกิน 24 ให้ตัดที่ 24) โดยมีรางวัลไฮไลต์อย่างรางวัลโฮล อิน วัน 4 รางวัลใหญ่ ได้แก่ ชุดเหล็ก Mizuno รุ่น JPX 921 Tour Forged/MD 3 120 S, รถยนต์ New MG4 Electric Icon รุ่น X, รถยนต์ Nissan Kicks e-Power รุ่น V และ รถจักรยานยนต์ Honda Giorno+

การแข่งขันครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันรวม 37 ก๊วน (ก๊วนละ 4 ท่าน) ดังต่อไปนี้ มติชน-เรนวูด, บริษัท เสริมสร้างพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจากัด (มหาชน), บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จากัด (1), บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จากัด (2), บริษัท พราวด์ กรุ๊ป จากัด, บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน), บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จากัด, มูลนิธิไทยคม, พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, บริษัท ทองหล่อ-รามอินทรา จากัด, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณนพนันท์ วรรณพาณิช, บริษัท ปตท.สำรวจเเละผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), PTT OR, บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน), พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร, บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จากัด, บริษัท อินเตอร์เพลย์ (ประเทศไทย) จากัด, พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว, พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก, คุณอรรถพร ฉัตรมาศ, บริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด, สำนักงานประกันสังคม, บริษัท บีดับบลิว วิสดอม จำกัด, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน), กรมชลประทาน, บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), AOT, บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท วี.ไอ.พี. โปรเทคชั่น บาย คอป ศูนย์ ห้า จำกัด, บริษัท รอยัล ซอลท์ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, Sc Asset

สำหรับรางวัลการแข่งขัน ประเภททีม ชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศของ นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บมจ.มติชน ได้แก่ทีม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนรวม 105 คะแนน (เท่ากับทีมรองชนะเลิศแต่แต้มต่อรวมน้อยกว่า)

รองชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศของนายพงษ์ศักดิ์ รัตตพงษ์ไพศาล ประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เรนวูด กรุ๊ป (ประเทศไทย ) จำกัด ได้แก่ กรมชลประทาน คะแนนรวม 105 คะแนน

ประเภทบุคคล ชนะเลิศ Overall Low Gross 1 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศ จาก น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.มติชน ได้แก่ อดิชัย นิรัติศยางกูร จากบริษัท บีดับบลิว วิสดอม จำกัด

ชนะเลิศ Overall Low Net 1 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก น.ส.วรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เรนวูดกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ ศุภสวัสดิ์ ศิริพลังคานนท์ จากบ.ไทยซัมมิท โอโดพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

ชนะเลิศ ประจำไฟลต์ A B C และ Lady 4 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล การกุศล มติชน X เรนวูด ปาร์ค 2567 มีดังนี้ ไฟลท์ A วีรยุทธ์ พรชัยวัฒนากร (บมจ.เบทาโกร) / ไฟลท์ B สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ (มติชน-เรนวูด) / ไฟลท์ C ปฏิกร พิทักษ์ฉงวน (กรมชลประทาน) / Lady ธารี ธนะสุมิต (ศศินทร์)

รองชนะเลิศ อันดับ 1 และ อันดับ 2 ประจำไฟลต์ A B C และ Lady Flight 8 รางวัล ได้รับ ถ้วยเกียรติยศจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล การกุศล มติชน X เรนวูด ปาร์ค 2567 มีดังนี้ ไฟลท์ A ดร.เดวิด มกรพงศ์ (กรมชลประทาน) / ไฟลท์ B สัณหพัฒน ตันติธนาทรัพย์ (SC Asset) / ไฟลท์ C ภารดร มิตรปวงชน (นพนันท์ วรรณพาณิช) / Lady สิตาณัฏฐ์ สามพี่น้อง (บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้)

รางวัลใกล้ธง ได้รับถุงกอล์ฟ Honda LGPA และกระเป๋ากอล์ฟ Under Armour ดังนี้ หลุม 4 อรรถพร ฉัตรมาศ / หลุม 7 สุเทพ โรจนาภรณ์ / หลุม 12 พีระ พุ่มพิเชษฐ์ / หลุม 16 อมร พวงงาม

รางวัลตีไกล ได้รับ Mizuno Stand Bag ได้แก่ ทรงสิทธิ์ จากทีมบ.วงษ์สนามก่อสร้าง จ.ก.

รางวัลใกล้เส้น ได้รับถุงกอล์ฟ Titlelist ได้แก่ ปฏิกร พิทักษ์ฉงวน จากทีมกรมชลประทาน

นายศรวิษฐ์ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณพันธมิตรทั้งหลายและสปอนเซอร์ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดงานดีๆ ครั้งนี้ขึ้นมา ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนับไปสู่การส่งมอบความรู้สู่สังคม ส่งมอบหนังสือให้กับชุมชนหรือห้องสมุดของสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลผ่านโครงการโรงพยาบาลอ่านสร้างสุข 2567 มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ต้องยอมรับว่าได้รับการตอบรับดีมาก 36 ก๊วนขายหมดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งความตั้งใจของเครือมติชนคือ จะดูแลนักกอล์ฟที่มาร่วมงานอย่างเต็มที่

“ในส่วนของความประทับใจที่นักกอล์ฟจะได้รับมี 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือสนามแห่งนี้เป็นสนามใหม่ ครึ่งหนึ่งของนักกอล์ฟที่ร่วมงานนี้น่าจะยังไม่เคยสัมผัสที่นี่ เป็นสนาม 6 ดาวที่สวยงามมากๆ อีกส่วนคือการดูแลที่อบอุ่นของเครือมติชน ของรางวัลพรีเมียมต่างๆ ที่จัดมาให้อย่างเต็มที่” นายศรวิษฐ์ กล่าว

“โปรอิฐ” สีหเชษฐ์ สายฝน ผู้จัดการทั่วไปโรบินส์วูด กอล์ฟคลับ กล่าวว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีได้ทำกิจกรรมร่วมกับเครือมติชน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมการกุศลด้วย เป็นเกียรติและดีใจอย่างมาก ในส่วนของสนามอยากให้ผู้เข้าแข่งขันประทับใจ เพราะสนามเพิ่งเปิดตัวปีแรก อยากแสดงศักยภาพให้นักกอล์ฟได้เห็นและเข้ามาเป็นสมาชิกกับเรา เพราะสนามมีทั้งความสวยงามและเทคโนโลยีเต็มเปี่ยม

“สนามหลังจากนี้มีแผนการจัดการแข่งขันระดับโลก มีการพูดคุยอยู่กับหลายทัวร์นาเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นพีจีเอทัวร์หรือเอเชี่ยนทัวร์ ยืนยันว่าจะมีทัวร์นาเมนต์แน่นอน ซึ่งอยากให้เกิดความประทับใจ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในอนาคต” โปรอิฐ กล่าวปิดท้าย

นายชูศักดิ์ แสงสินธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักความปลอดภัยด้านอาหารและบริหารคุณภาพ เครือเบทาโกร กล่าวว่า ดีใจอย่างมากที่ได้รับเชิญมาในโครงการนี้ ต้องบอกเลยว่าสนามโรบินส์วูด เป็นสนามที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก สนามสวยสมคำร่ำลือ เป็นความท้าทายของนักกอล์ฟทุกคนที่อยากจะมาเล่นในวันนี้ ขณะเดียวกันทางเบทาโกรสนับสนุนมติชนมาโดยตลอด ขอแสดงความยินดีกับการเดินหน้าสู่ปีที่ 47 ของมติชน การมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยังได้เป็นการร่วมกิจกรรมการกุศลอีกด้วย ก็ถือเป็นช่วยเหลือ ส่งต่อโอกาสดีๆ ไปสู่สังคมด้วย

นางสาวพลอยกาญจน์ โพธิพิมพานนท์ ประธานบริษัทและกรรมการผู้จัดการบริษัท ทองหล่อ-รามอินทรา จำกัด กล่าวว่า รู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้มาร่วมงานนี้ เป็นงานที่คึกคักดี ได้เจอกับคนรู้จักที่ไม่ได้เจอมานานหลายคน สนามแห่งนี้ก็มีมาตรฐานที่ดีอยู่แล้ว เคยมาเล่นที่นี่หลายครั้งประทับใจตลอด ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกับทางมติชน เพราะช่วงที่ผ่านมาห่างหายไป ก็พร้อมจะมาร่วมกิจกรรมกับมติชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ช่วงงานเลี้ยงช่วงค่ำหลังแข่งขันเสร็จสิ้นบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีอาหาร และดนตรีอย่าง วง iHearBand (ไอเฮียร์แบนด์) มาเสิร์ฟความสนุก นำโดย “ไอนัท” ปกรณ์ โพธิ์แสงดา The Voice thailand season 3 นอกจากนี้ยังมีรางวัล Lucky Draw ต่างๆ มากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงาน อาทิ รถจักยานยนต์ Honda รุ่น Giorno Plus / อุปกรณ์กอล์ฟ ชุดเหล็กของ Misuno รุ่น JPX 921 Tour / โทรศัพท์ ซัมซุงกาแลคซี่ S24 / Green Fee สนามกอล์ฟโรบินส์ วูด 2 ทีมๆ ละ 4 คน / สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ / ทีวี LG ขนาด 55 / Mizuno Utility รุ่น U5 ST Z 210 / ถุงกอล์ฟ Titleist ถุงใหญ่ / Mizuno Utility รุ่น JPX Fli Hi / Wadge Titleist SM 10 / เครื่องชงกาแฟพร้อมกาแฟแคปซูล อเมซอน / บัตรชมภาพยนตร์ BSC Diamond Screen (นอนชมภาพยนตร์และอาหารและเครื่องดื่มพร้อม ) จำนวน 4 ใบๆละ 2 คน

สำหรับ โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี เป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟไพรเวตสุดลักซ์ชัวรี 18 หลุม พาร์ 72 ความยาว 7,591 หลา บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่มาพร้อมการดีไซน์ทุกองค์ประกอบที่เหนือระดับ ผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัย มีคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ที่ได้มาตรฐานยูโรเปี้ยน ทัวร์ ไฮไลต์สุดของสนามอยู่ที่กรีนไอซ์แลนด์กลางน้ำรูปแอปเปิล ด่านทดสอบความแม่นยำ ด้วยแท่นทีออฟยกสูงเหนือผืนน้ำขนาดใหญ่ และเนินกรีนที่มีลมพัดต้านแรงตีของผู้เล่น โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี