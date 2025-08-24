กมลวรรณควงนักหวดจีน คว้าแชมป์หญิงคู่ เจ300 คอลเลจ พาร์ก
“บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักเทนนิสเยาวชนไทย มือ 62 เยาวชนโลก จับคู่กับ จ้าง รุยเอิ้น มือ 18 เยาวชนโลก คว้าแชมป์หญิงคู่ การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส รายการระดับเจ300 “เจ300 คอลเลจ พาร์ก” ที่สหรัฐอเมริกา
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หญิงคู่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม กมลวรรณ กับ จ้าง รุยเอิ้น เป็นคู่มือวาง 4 ของรายการ ช่วยกันเอาชนะ คู่มือวาง 3 จากจีน เซา ยู่ซาน มือ 33 เยาวชนโลก กับ ซุน ซินหราน มือ 48 เยาวชนโลก 2-1 เซต 7-5, 4-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-5
กมลวรรณคว้าแชมป์หญิงคู่ เป็นรายการแรกในปีนี้ และเป็นรายการที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2021 นอกจากนั้น กมลวรรณ กับ จ้าง รุยเอิ้น ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกอีกคนละ 56.25 คะแนน
