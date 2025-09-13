จัดศึกใหญ่จัดงานวิ่งเลาะเวียง ชมวัฒนธรรม 4 เมืองล้านนาตะวันออก ประเดิมสนามแรก 25–26 ต.ค.
นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายภานุพันธ์ เอี่ยมอุบลวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา, นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย, นางสาวนิสา สังข์ศร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่, นางสาวนพรัตน์ ศตะรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และ นางสาวกัญญ์นลิน อิทธิวัชรศิลป์ หรือน้องกอล์ฟ นางฟ้าแห่งวงการสายสปอร์ต ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมวิ่งเลาะเวียง 4 เมืองล้านนาตะวันออก ที่ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา จ.พะเยา เมื่อช่วงเย็นวันที่ 12 กันยายน
สำหรับกิจกรรมวิ่งเลาะเวียง 4 เมืองล้านนาตะวันออกในครั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยจะจัดกิจกรรมจำนวน 7 ครั้ง เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิ่งเลาะเวียง 4 เมืองล้านนาตะวันออก (เวียงพางคำ พะเยา, เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย, เวียงน่าน น่าน และเวียงแพร่ แพร่) จำนวน 4 ครั้ง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ มาราธอน ระยะทาง 42 กิโลเมตร ,ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร, Fun RUN ระยะทางไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร และวิ่ง กิน เที่ยว Kilo Run ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 700 คน/ครั้ง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
สำหรับการแข่งขันจะเริ่มขึ้นที่จังหวัดแพร่ สนามที่ 1 วิ่งเลาะเวียง1 เวียงแพร่ แพร่ ระหว่างวันที่ 25–26 ตุลาคม โดยมีจุดสตาร์ตและเส้นชัย ที่สนามหลวงแพร่ สวนสุขภาพหรือสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะประจำจังหวัดแพร่ โดยเส้นทางวิ่งผ่านวัดจอมสวรรค์ วัดผาสุก วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว เมฆวนาราม วัดท่าขวัญ อีกทั้งยังชมวิวทิวทัศน์สวยงามของสะพานวังหงส์ และบึงยมหลง
สนามที่ 2 วิ่งเลาะเวียง 2 เวียงน่าน น่าน ระหว่างวันที่ 8–9 พฤศจิกายน มีจุดสตาร์ตและเส้นชัย ที่ข่วงเมืองน่าน อ.เมืองน่าน โดยเส้นทางวิ่งผ่านวัดพระธาตุแช่แห้ง วัดไชยภูมิ วัดทุ่งเม็ง ถ้ำผาตูบ ชมวิวทิวทัศน์สวยงามของเมือง
สนามที่ 3 วิ่งเลาะเวียง 3 เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ระหว่าง วันที่ 22–23 พฤศจิกายน จุดสตาร์ต-เส้นชัย บริเวณ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ใช้เส้นทางวิ่งผ่านสันไทรงาม หนองหน้าผา วัดร่องหวาย อีกทั้งยังวิ่งผ่านสวนทุเรียนอันร่มรื่น
สนามที่ 4 วิ่งเลาะเวียง 4 เวียงพางคำ พะเยา ระหว่างวันที่ 6–7 ธันวาคม มีจุดสตาร์ตและเส้นชัยอยู่ที่สวนสุขภาพ 100 ปี ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยเส้นทางวิ่งผ่าน วัดศรีบุญเรือง วัดทุ่งวัฒนาราม ชมทิวทัศน์ของวัดและศาสนสถานสำคัญตลอดเส้นทาง
นอกจากกิจกรรมหลักวิ่งเลาะเวียงทั้ง 4 สนามแล้ว ยังมีกิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งจะทำการแข่งขันก่อนจำนวน 3 ครั้งโดยแบ่งออกเป็นดังนี้
1. กิจกรรมวิ่ง Night Run กว๊านพะเยา ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 26–27 กันยายน ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
2. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเชียงม่วน ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ระหว่างวันที่
4–5 ตุลาคม ที่ฝั่งต้าไชยสถาน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
3. กิจกรรมวิ่งเทรลแม่ปืม ที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ระหว่างวันที่ 18–19 ตุลาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา
นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวถึงภาพรวมและความพร้อมในการจัดงานใหญ่ครั้งนี้ว่า ทุกกิจกรรมที่จังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพ ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น สนามแข่งขัน ที่พัก อาหาร ซึ่งด้านมาตรฐานและความปลอดภัย จะมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ผ่านการอบรมจากหน่วยงานราชการ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มางานอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วิ่งเลาะเวียง 4 เมืองล้านนาตะวันออก ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่ง ผู้ติดตาม หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวทั่วไป ได้ร่วมสนุกเดินทางตามสถานที่ที่กำหนดเข้าร่วมทำกิจกรรม รวมทั้งเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกภายในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับตราแสตมป์ลงในพาสปอร์ตกิจกรรม เมื่อสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถนำมาแลกรับของรางวัลได้ ซึ่งนับเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมการวิ่งเข้ากับการท่องเที่ยว สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทาง กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นตลอดจนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
เช่นเดียวกับทางด้านตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬาจากทั้ง 4 สนาม นางสาวนิสา สังข์ศร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่, นางสาวนพรัตน์ ศตะรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน, นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และนายภานุพันธ์ เอี่ยมอุบลวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ต่างเปิดเผยและยืนยันความมั่นใจในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวิ่งเลาะเวียงในทุกสนาม ปี 2568 มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในทุกด้าน และยังได้เตรียมกิจกรรมความสนุกไว้สร้างความสุขให้แก่นักวิ่ง และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมได้ประทับใจตลอดการจัดงานในปีนี้อย่างแน่นอน
สำหรับกิจกรรมวิ่งเลาะเวียง 4 เมืองล้านนาตะวันออกในครั้งนี้ จัดขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 2 ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน มีเป้าหมายปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย และรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง และจากแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ และแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา,จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คุณภาพสูง บนฐานวัฒนธรรมร่วมสมัยและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีทิศทางการพัฒนาส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการตลาดที่น่าสนใจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
สำหรับนักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก : วิ่งเลาะเวียง เมืองล้านนาตะวันออก