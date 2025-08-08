24 ทีมลุยศึกลูกหนังปัญญาชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ลุ้นเงินรวม1ล้าน

24 ทีมลุยศึกลูกหนังปัญญาชน ชิงแชมป์ปทท.ลุ้นเงินรวม1ล้าน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ รองปลัดอว. เป็นประธานในงานแแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทุนการศึกษา รวม 1,000,000 บาท
นางสาววราภรณ์ กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงอว. ที่ตระหนักถึงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูกิจกรรมด้านการกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขัน 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค 5 ภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
โดยในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จะแข่งขันกันระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี มีทีมเข้ารอบทั้งหมด 22 ทีม ประกอบด้วย มรภ.อุบลราชธานี (เจ้าภาพ), แชมป์เก่า ม.นอร์ทกรุงเทพ, จุฬาลงกรณ์ฯ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.กรุงเทพธนบุรี, ม.ธรรมศาสตร์, มรภ.เชียงใหม่, ม.ปทุมธานี, มรภ.นครราชสีมา, ม.บัณฑิตเอเชีย, ม.ขอนแก่น, มรภ.สงขลา, ม.ทักษิณ, มจพ.พระนครเหนือ, ม.กรุงเทพ, ม.ศิลปากร, ม.เกษมบัณฑิต, ม.นเรศวร, มรภ.เพชรบุรี, ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ม.วงษ์ชวลิตกุล, มรภ.นครศรีธรรมราช และม.สงขลานครินทร์
สำหรับการแข่งขัน รอบแรกจะแบ่งเป็น 8 สาย สายละ 3 ทีม คัดเอาอันดับ 1-2 เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย จากนั้นแข่งแบบน็อคเอาท์จนถึงรอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับ 3 โดยแชมป์ได้ถ้วยและเงินรางวัล 400,000 บาท