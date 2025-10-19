ส่องความคิด‘ชีวิน’ แม่ทัพบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน โฉมใหม่ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ครบทุกไลฟ์สไตล์

แม้ปี 2568 ภาวะเศรษฐกิจจะไม่สดใสเฟื่องฟู ตรงกันข้ามกลับซึม อ่อนแอ สะบักสะบอมกันหลายธุรกิจ แต่ในวิกฤตยังมีโอกาสเสมอ
นั่นทำให้ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ในฐานะผู้นำตลาดบัตรเครดิตร่วม โดยกลุ่มเซ็นทรัล แต่งตั้งบริษัท เจเนอรัล คาร์ดเซอร์วิสเซส จำกัด ภายใต้กลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิตเซ็นทรัล
เดอะวัน ต่อเนื่องไปอีก 8 ปี เป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาบริการทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
จุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือของ 2 ยักษ์เอกชนเกิดขึ้นในปี 2541 ทั้งสองกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันขยายธุรกิจให้เติบโต เริ่มต้นจากบัตรเซ็นทรัล คาร์ด ที่มีจำนวนผู้ถือบัตรเพียง 15,000 ใบ จนพัฒนาเป็นบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือบัตรกว่า 900,000 ใบ และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรกว่า 125,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2567)
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จึงเป็นมากกว่าบัตรเครดิตร่วม โดยส่วนแบ่งตลาดในปัจจุบันสูงถึง 5.5% ของตลาดบัตรเครดิต และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่เติบโต 3 เท่าเทียบกับปี 2560
การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่และการเปิดตัวบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันโฉมใหม่ในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ เพื่อสร้างสรรค์เพย์เมนต์ โซลูชั่นซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของลูกค้าได้ตรงใจยิ่งขึ้น และสร้างความเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับพันธมิตรหลักของเรา
ชีวิน ปราชญานุพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทเจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันในครั้งนี้ ว่า ภาพลักษณ์ใหม่เน้นดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่น ทันสมัย สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ยิ่งขึ้น โดยมุ่งสร้างการรับรู้ถึงจุดยืนของแบรนด์ ในฐานะผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ในทุกมิติของชีวิต
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าภาพลักษณ์แบรนด์และสิทธิประโยชน์ที่โดดเด่นของ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โฉมใหม่ ช่วยเพิ่มยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ให้สมาชิกใช้บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ในฐานะบัตรเครดิตหลักที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งช่วยขยายฐานลูกค้าของเราให้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยนอกจากกลุ่มลูกค้าเดิม ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มวัยทำงานที่มีรายได้สูงแล้ว บริษัทยังตั้งเป้าจะดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาบัตรเครดิตที่ให้สิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครบครัน กลุ่มที่เริ่มมีเครดิตและกำลังมองหาบัตรแรกในชีวิต
ชีวินระบุถึงเป้าหมายยอดสมัครใหม่ของบัตรเครดิต เซ็นทรัลเดอะวัน ว่า ตั้งเป้าภายในปี 2568 จะมียอดสมัครบัตรใหม่ 100,000 บัญชี และปีนี้ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 137,000 ล้านบาท เติบโต 10% เทียบกับปีที่ผ่านมา
สำหรับภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปีนี้นับว่าเติบโตเป็นที่น่าพอใจ ช่วงครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2568 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน 62,400 ล้านบาท หรือเติบโต 5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปนับว่าเติบโตได้ดี
หมวดใช้จ่ายผ่านบัตรที่มียอดเติบโตสูงสุด 3 อันดับแรกในช่วงครึ่งปีแรกในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ได้แก่ 1.เซ็นทรัลออนไลน์ 2.ร้านอาหารในเครือ CRG 3.ไทวัสดุ สำหรับหมวดใช้จ่ายผ่านบัตรอื่นๆ นอกเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปที่เติบโตสูงสุด ได้แก่ 1.การเงินการลงทุน 2.แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ 3.ประกันภัย
“เราคาดหวังว่าเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากปีปัจจุบันที่การเติบโตค่อนข้างถดถอยจากการลดการใช้จ่ายของลูกค้า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ภายในประเทศและนอกประเทศที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน”
กางเป้าหมายปี’69 ผู้ถือบัตรใหม่เพิ่มขึ้น10%
สำหรับปี 2569 จึงตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ถือบัตรใหม่อยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปี และตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโต 6% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระดับการฟื้นฟูของเศรษฐกิจในปีหน้าด้วย
ส่วนแผนระยะ 3 ปีข้างหน้า เรายังคงวางแผนในการขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าการเติบโตทั้งจำนวนผู้ถือบัตรใหม่ และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโตอย่างน้อย 5%
ชีวินกล่าวถึงจุดเด่นของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจบัตรเครดิตแข่งขันสูง ว่า บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน มีพันธมิตรหลักคือ Central Group และ The 1 ซึ่งเป็น Loyalty Platform อันดับต้นของประเทศมาสร้างสรรค์ฟีเจอร์ใหม่ “T1 Dynamic Points พอยท์แบบใหม่ให้ได้มากกว่า” ซึ่งเป็นการให้คะแนนเดอะวันลักษณะใหม่ทุกวันที่ 15 ของเดือน
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จึงนับเป็นบัตรเครดิตใบแรกในประเทศไทยที่ให้คะแนนได้ในลักษณะนี้ โดยออกแบบให้สามารถได้คะแนนพิเศษมากถึง 10-20 เท่า หรือสูงกว่านั้นในแต่ละหมวดสินค้า หรือแบรนด์ที่เราคัดสรรมาว่ากำลังเป็นที่นิยมในช่วงนั้นๆ เพื่อตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์การใช้จ่ายที่ดียิ่งขึ้นเพื่อสมาชิกบัตร พร้อมสิทธิประโยชน์หลักรับคะแนน The 1 สูงสุด 4 เท่า, ส่วนลดสูงสุด 10% ทั้งกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล
นอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้น บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายที่ร้านค้า ร้านอาหารที่เป็นพันธมิตรกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงทำให้บัตรของเราสามารถตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ การใช้จ่ายของสมาชิกได้อย่างครอบคลุมทุกความต้องการ ดังนั้น ทั้งสิทธิประโยชน์ที่มาจากการผนึกความแข็งแกร่งทั้งของเราและพันธมิตร และกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ทำให้เราโดดเด่นในตลาด
ค่าครองชีพสูงลูกค้าระวังใช้จ่าย
ชีวินระบุว่า สถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศตอนนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างชัดเจน โดยเฉพาะด้านการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้นและภาระหนี้ ทำให้ลูกค้าระมั19ดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในหมวดไลฟ์สไตล์ หรือสินค้าฟุ่มเฟือย ส่วนหมวดการใช้จ่ายจำเป็น หรือของใช้ในชีวิตประจำวันยังมีการเติบโตต่อเนื่อง
โดยพฤติกรรมของลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนใช้หมวดออนไลน์มากขึ้น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น Food Aggregator เติบโต 24% หมวดประกัน เติบโต 13% หมวดแพลตฟอร์มออนไลน์ เติบโต 8% และหมวดร้านอาหาร เติบโต 3% สำหรับยอดใช้จ่ายในเครือเซ็นทรัลยังคงเติบโตต่อเนื่อง เช่น ยอดใช้จ่ายสินค้าและเครื่องใช้ในบ้าน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ท็อปส์ และโก โฮลเซลล์ เติบโต 15% และที่ไทวัสดุ เติบโต 9%
สนับสนุนทุกภาคส่วนใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ชีวินระบุว่า บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้ทุกคนหันมาใส่ใจ พร้อมมีส่วนร่วมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
เริ่มจากพันธกิจหลักของธนาคารกรุงศรีที่มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยเฉพาะความเป็นผู้นำในภาคการเงิน ที่ร่วมรณรงค์ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศผ่านโครงการ Krungsri Zero Waste มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารให้เหลือศูนย์ภายในปี 2573 และจากบริการทางการเงินทั้งหมดภายในปี 2593
เพื่อสนับสนุนพันธกิจนี้ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จึงรณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยส่งเสริมการเปลี่ยนจากใบแจ้งยอดบัญชีแบบกระดาษเป็นใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) และมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทั้งสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกใหม่ โดยปัจจุบัน 75% ของสมาชิกบัตรที่รับ e-statement ซึ่งถือเป็นสัดส่วนสูงสุดในกรุงศรี คอนซูมเมอร์
ชีวินระบุว่า บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ยังร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล จัดแคมเปญ “Love the Earth : Zero Waste รักโลกต้องเริ่มเลย” เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ซ้ำ และคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ ภายใต้แนวคิด “ลด-แยก-จัดการ” โดยเริ่มนำร่องที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อพัฒนาโมเดล Zero Waste แบบครบวงจรและก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร้านค้าดังกล่าว จะได้รับคะแนนเดอะวันพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2568-30 มิถุนายน 2569 รวมทั้งยังร่วมทำแคมเปญกับไทวัสดุ หนึ่งในพาร์ตเนอร์หลักของเรา โดยเน้นไปที่กลุ่มสินค้าโซลาร์เซลล์ เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยลูกค้าสามารถเลือกแบ่งชำระ 0% หรือรับส่วนลด 3% เมื่อชำระเต็มจำนวน และในบางช่วงยังมีส่วนลดเพิ่มพิเศษสำหรับสินค้าโซลาร์เซลล์ด้วย
นอกจากนี้ เพื่อสอดคล้องกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ได้ปรับกลยุทธ์การตลาดด้วยการจัดแคมเปญในหมวดสินค้าจำเป็น เช่น ร้านอาหาร สถานีบริการน้ำมัน ประกัน หรือโรงพยาบาล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคพร้อมเสริมโปรแกรมแบ่งชำระ 0%, เครดิตเงินคืน และส่วนลดต่างๆ กับร้านค้าพันธมิตร และเพื่อให้โปรโมชั่นตรงใจลูกค้าแต่ละ Generation บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ยังนำ AI Marketing มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อออกแบบโปรโมชั่นเฉพาะบุคคล
ชู 2 หลักคิดการบริหารงาน
ชีวินยังเล่าว่า กิจกรรมยามว่างของเขาคือการออกกำลังกาย ท่องเที่ยว อ่านหนังสือ พร้อมหลักคิดในการบริหารงานที่ 2 เรื่องหลัก คือ
1.สร้างทีมที่แข็งแรงและเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคน – เชื่อในการสร้างบรรยากาศ Safe to speak เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนควรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้ทีมมีความเข้มแข็งและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.Passion for Excellence – ผมมุ่งมั่นทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์ หรือการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมและสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
ชีวินยังระบุถึง ‘บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน’ ภายใต้การบริหารงานของตนเองว่า ก่อนอื่นเลยผมมองว่าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เป็นมากกว่าบัตรเครดิตร่วม เพราะมีส่วนแบ่งตลาดในปัจจุบันสูงถึง 5.5% ของตลาดบัตรเครดิต และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่เติบโต 3 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2560 ในปี 2568 นี้เรามีการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ และการเปิดตัวบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โฉมใหม่ สิ่งที่เห็นได้เลยคือดีไซน์ทันสมัย ช่วยให้แบรนด์ดูกระฉับกระเฉงและดึงดูดคนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และฟีเจอร์ใหม่ T1 Dynamic Points ซึ่งสามารถให้คะแนนเดอะวันมากกว่าที่เคย
“การปรับภาพลักษณ์ทำให้เราสามารถเป็นไลฟ์สไตล์บัตรเครดิตได้มากขึ้น เพิ่มความมั่นใจ จะทำให้เรารุกขยายตลาด เพิ่มความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ครบทุกไลฟ์สไตล์” ชีวินทิ้งท้าย
ปิยะวรรณ ผลเจริญ