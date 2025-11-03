บิ๊กแบรนด์อสังหาฯ กวาดยอดขายมหกรรมบ้านคึก เอพีมาแรงพุ่ง 3 พันล้าน

บิ๊กแบรนด์อสังหาฯ กวาดยอดขายมหกรรมบ้านทะลุเป้า เอพีพุ่ง 3 พันล้าน แสนสิริ ศุภาลัย ออริจิ้น อนันดา ไม่น้อยหน้า
วันที่ 3 พฤศจิกายน นายสุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 มีผู้ลงทะเบียนมาเดินในงานมากขึ้น ด้านยอดจองคาดว่าจะได้เกิน 10,000 ล้านบาท แต่น้อยกว่าเมื่อครั้งที่ 47 ที่ปิดยอดจองได้ 12,000 ล้านบาทเล็กน้อย ในงานนอกจากกลยุทธ์ลดราคาพิเศษแล้ว มีหลายบริษัทเปิดใช้วิธีเช่าเพื่อซื้อมากระตุ้นการขาย รวมถึงบ้าน NPA หรือบ้านมือสองที่มีการตอบรับที่ดี เพราะราคาถูกกว่าบ้านใหม่ ในส่วนของสถาพรได้ยอดจอง 200.5 ล้านบาท ดีกว่าคาดการณ์เล็กน้อย ทั้งบ้านและคอนโด 7โครงการที่อยู่กลางเมืองและชานเมือง น่าจะเป็นเพราะการสู้ราคา และมี 2โครงการที่ใกล้ปิดการขาย คือ Eternityสายไหม42 และTheShade สาทร ซอย1 จัดโปรโมชั่น โปรปิดตึก
นายอาณัติ กิติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากแคมเปญ Sansiri Arena แชมป์เปี้ยนดีล ในงานมหกรรมบ้าน ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดขายกว่า 2,300 ล้านบาท สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 1,800 ล้านบาท สะท้อนเรียลดีมานด์ในตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังมีอยู่ต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยบวกต่อยอดขายไตรมาส 4 ของแสนสิริให้โตตามเป้าหมาย จากปัจจุบันมียอดขายสะสมของไตรมาส 4 อยู่ที่ 6,000 ล้านบาทและเป็นสัญญาณบวกต่อภาพรวมตลาดอสังหาฯช่วงปลายปีนี้ แสนสิริเดินหน้าจัดโปรโมชั่นต่อเนื่อง “แสนสิริ อลังเซล” ลดใหญ่ ตัวจริง…แห่งปี ลดสูงสุด 10 ล้านบาท กว่า 109 โครงการ ราคาเริ่มต้น 8.9 แสนบาทถึง 29.9 ล้านบาท ผ่อนต่ำล้านละ 2,500 บาทและโปรโมชันอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน-30 ธันวาคม 2568
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งานมหกรรมบ้าน เครือออริจิ้นนำกว่า 90 โครงการ จัดแคมเปญ ‘ORIGIN Galaxy Deal’ และ ‘BRITANIA Galaxy Deal’ สร้างยอดขายในงานกว่า 1,100 ล้านบาท โดยคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้และโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่ อาทิ ออริจิ้น เพลส บางนา, ออริจิ้น เพลย์ บางขุนนนท์ ทริปเปิ้ล สเตชั่น เป็นที่นิยม สำหรับภาพรวมตลาดอสังหาช่วงที่เหลือของปี 2568 ปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีปัจจัยหนุนอัตราดอกเบี้ยลดลง มาตรการลดค่าโอนและจำนอง ผ่อนเกณฑ์ LTV ที่กระตุ้นการซื้อและโอนของลูกค้า เชื่อเห็นความคึกคักต่อเนื่องหลังงานเพิ่ม
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โปรโมชั่นพร้อมอยู่ พร้อมย้ายทันที ในงานมหกรรมบ้าน ทำให้อนันดาสามารถสร้างยอดขาย โครงการพร้อมอยู่พร้อมโอนทะลุเป้าสูงถึง 855 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 500 ล้านบาท หรือคิดเป็น 170% ยังสามารถปิดการขายได้อีก 1 โครงการ ได้แก่ เอลลิโอ สาทร วุฒากาศ นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้เห็นสัญญาณปรับตัวเดือนแรกในไตรมาส 4 มีทิศทางที่ดีขึ้น คาดอีก 2 เดือนจากนี้จะมีแนวโน้มที่ดี และส่งผลให้ยอดขายของไตรมาสสุดท้ายเป็นไปตามเป้าหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับบริษัทอื่นๆ เช่น บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มียอดขายในงานที่ 81 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าเล็กน้อย โดยทาวน์เฮาส์มียอดจองมากที่สุด บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) มียอดขาย 1,153 ล้านบาท บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด(มหาชน) มียอดขาย 3,000 ล้านบาท