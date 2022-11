แฟนๆ รอกรี๊ด! จองกุก แห่งวง BTS ร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 20 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน นิตยสารดนตรี “บิลบอร์ด” รายงานว่า จองกุก สมาชิกวงบอยแบนด์เคป๊อปชื่อดัง BTS จะร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขัน “ฟุตบอลโลก 2022” ที่ประเทศกาตาร์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ อีกทั้งเขายังร่วมร้องเพลงประกอบการแข่งขันอย่างเป็นทางการอีกด้วย

เว็บไซต์ของ BTS ระบุว่า เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า จองกุกจะเป็นส่วนหนึ่งของศิลปินที่ร่วมร้องเพลงประกอบการแข่งขัน “ฟีฟ่า เวิลด์คัพ กาตาร์ 2022” และจะร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันด้วย

ทั้งนี้ จองกุกเพิ่งปล่อยผลงานเพลงโซโล่ My You เป็นส่วนหนึ่งในอัลบั้ม Proof ของ BTS เมื่อเดือนมิถุนายน

방탄소년단 ‘정국’이 2022 FIFA 카타르 월드컵 공식 사운드트랙과 월드컵 개막식 공연에 참여합니다. 많은 기대 부탁드립니다!

Proud to announce that Jung Kook is part of the FIFA World Cup Qatar 2022 Soundtrack & will perform at the World Cup opening ceremony. Stay tuned!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MwJ2kdNRBp

— BTS_official (@bts_bighit) November 12, 2022