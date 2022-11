การ์ดกาตาร์ขัดขวางนักข่าวเดนมาร์กทำหน้าที่ ฝ่ายจัดบอลโลกเร่งขอโทษ

ฟุตบอลโลก 2022 เกิดดราม่าขึ้นตั้งแต่ยังไม่เริ่มการแข่งขัน เมื่อราสมุส ทันต์โฮลด์ต นักข่าวของ “TV 2 NYHEDERNE” สถานีโทรทัศน์เดนมาร์ก ที่กำลังรายงานข่าวอยู่นั้น ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกาตาร์ เป็นเพศชายแต่งกายชุดประจำชาติขัดขวางการทำงาน ก่อนจะทำลายอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ถึงแม้ว่าทันต์โฮลด์ตจะแสดงบัตรประจำตัวหรือเอดีการ์ด ที่แสดงถึงสิทธิในการถ่ายภาพและรายงานข่าวแล้ว แต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

คณะกรรมการจัดการแข่งขันของกาตาร์ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษกับเหตุการณ์นี้ว่า ฝ่ายจัดการแข่งขันได้รับทราบถึงเหตุการณ์นี้แล้ว ซึ่งผู้สื่อข่าวถูกขัดขวางการทำงานระหว่างการรายงานข่าวบริเวณแหล่งท่องเที่ยว แต่เมื่อมีการตรวจสอบแล้ว พบว่าสำนักข่าวนี้ได้ทำงานถูกต้องตามสิทธิทั้งหมด อย่างไรก็ตามได้มีการแจ้งกับสื่อมวลชนไปแล้วถึงข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อนถ่ายภาพตามสถานที่ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก

ขณะที่ทันต์โฮลด์ตได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ได้รับคำขอโทษแล้ว แต่อยากถามว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับนักข่าวคนอื่นๆ ด้วยหรือไม่?

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022