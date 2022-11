ปธน.โปแลนด์ ส่งเอฟ16 ดูแลความปลอดภัยเครื่องบินนักเตะเดินทางไปกาตาร์

นักเตะทีมชาติโปแลนด์เดินทางจากบ้านเกิดไปยังประเทศกาตาร์แล้ว โดยระหว่างเดินทาง ประธานาธิบดีอันด์เชย์ ดูดา ของโปแลนด์ ได้ให้เครื่องบินเอฟ16 บินขนาบไปกับเครื่องบินที่นักเตะโดยสารไป โดยให้เหตุผลว่า เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ทวิตเตอร์ของฟุตบอลทีมชาติโปแลนด์ทวีตในทวิตเตอร์ว่า “เราเดินทางลงใต้ด้วยการมีเอฟ16 ไปด้วย ขอบคุณและขอทักทายนักบินด้วย”

Poland's national team, on its way to the World Cup in Qatar, was escorted to the southern border by two F16 fighter jets.pic.twitter.com/1hGakfsZcd

— Front Office Sports (@FOS) November 17, 2022