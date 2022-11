‘เบนเซม่า’ เจ็บต้นขาถอนตัวทีมชาติฝรั่งเศสลุยบอลโลกแล้ว จ่อเรียก ‘มาร์ซิยาล’ แทน

คาริม เบนเซม่า กองหน้าวัย 34 ปี เจ้าของรางวัลบัลลงดอร์คนล่าสุด ต้องถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศส ชุดลุยศึกฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ก่อนหน้าการแข่งขันอย่างเป็นทางการเพียงวันเดียวเท่านั้น หลังจากอาการเจ็บต้นขาไม่ดีขึ้น จนไม่สามารถลงซ้อมกับทีมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนได้

ส่วนนักเตะที่จะถูกเรียกติดทีมมาแทน คาดว่าจะเป็นอองโตนี่ มาร์ซิยาล กองหน้าของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ฝรั่งเศสจะลงเตะนัดแรกของกลุ่มดี พบกับออสเตรเลีย ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้

Karim @Benzema has pulled out of the World Cup with a thigh injury.

The whole team shares Karim's disappointment and wishes him a speedy recovery💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/fclx9pFkGz

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 19, 2022