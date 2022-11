เมาธ์มอยบอลโลก : รางวัลพิเศษ

จากที่รู้กันว่ากาตาร์เป็นประเทศที่ไม่ได้อนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์แบบเอิกเกริก จะมีขายในพื้นที่ที่กำหนดให้เท่านั้น ในฟุตบอลโลก 2022 ก็ไม่ยกเว้น ถึงจะมีแฟนบอลเดินทางเข้าไปจากทั่วโลกที่คาดกันว่าถึง 1 ล้านคน

ก่อนหน้านี้กาตาร์อนุญาตให้ขายเบียร์ในสนามแข่งขันและบริเวณแฟนโซนได้ ซึ่งบัดไวเซอร์ เบียร์ที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของฟีฟ่า นั่นก็หมายรวมถึงของฟุตบอลโลกด้วย เตรียมเบียร์มาเต็มพิกัดเพื่อบริการแฟนบอล แต่ 2 วันก่อนการแข่งขัน เจ้าภาพกลับเปลี่ยนใจ สั่งห้ามขายเบียร์ในสนามแข่งขัน และให้ซื้อในแฟนโซนได้จำนวนคนละ 4 แก้วเท่านั้น

เมื่อออกรูปนี้ บัดไวเซอร์ก็กลายเป็นผู้เสียหาย เพราะเบียร์ที่เตรียมไว้คงเหลือเพียบ ทีนี้จะเอาไปไว้ที่ไหน?

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1

— Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022