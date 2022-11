เกยรอซเดือด! กดดันคลินส์มันน์ลาออกคณะทำงานฟีฟ่า หลังวิจารณ์อิหร่าน

คาร์ลอส เกยรอซ กุนซือชาวโปรตุกีสของทีมชาติอิหร่าน เรียกร้องให้เยอร์เก้น คลินส์มันน์ ตำนานแข้งอินทรีเหล็ก ลาออกจากตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) หลังจากอดีตกองหน้าชาวเยอรมันตำหนิอิหร่านเรื่องน้ำใจนักกีฬาในเกมฟุตบอลโลก 2022 ที่ชนะเวลส์ 2-0 เมื่อไม่กี่วันก่อน

โดยคลินส์มันน์ซึ่งเป็น 1 ใน 7 คณะทำงานฝ่ายเทคนิคศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลโลกที่กาตาร์ พุ่งเป้าวิจารณ์การเล่นของอิหร่านในเกมดังกล่าวว่า ทั้งการเรียกร้องให้เป่าฟาวล์ตลอดเกม รวมถึงพฤติกรรมของสต๊าฟโค้ชอิหร่านเป็นความพยายามทำให้คู่แข่งเสียสมาธิ คิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ตั้งใจ นี่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของพวกเขา พยายามกดดันผู้ตัดสินที่ 4 และผู้ช่วยผู้ตัดสินจากข้างสนาม ส่วนในสนาม นักเตะก็เข้าไปกดดันกรรมการให้เป่าฟาวล์

Dear Jurgen;

You took the initiative to call me Carlos, so I believe it is proper to call you Jurgen. Right?

Even not knowing me personally, you question my character with a typical prejudiced judgment of superiority.

(…) pic.twitter.com/JAq0l7Yp6n

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 26, 2022