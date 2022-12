สื่อสเปนคาด ‘คิเมเนซ’ อาจโดนแบนถึง 15 แมตช์ เหตุด่าเปา-ชักศอกใส่จนท.ฟีฟ่า

จากเหตุการณ์ที่โฮเซ่ คิเมเนซ กองหลังทีมชาติอุรุกวัย ถูกจับภาพได้ว่าชักศอกใส่เจ้าหน้าที่ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า) หลังจบเกมที่อุรุกวัย ชนะ กานา 2-0 ในนัดสุดท้ายของกลุ่มเอช เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ซึ่งหลังจบเกมนั้น บรรดานักเตะอุรุกวัยไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน ซึ่งคิเมเนซได้กล่าวคำหยาบใส่ผู้ตัดสินดาเนียล ซีเบิร์ต และพยายามที่จะเดินเข้าไปต่อว่า แต่จังหวะที่มีการชักศอกนั้น คาดว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว

อย่างไรก็ตามหลังจากมีภาพออกมา “มุนโด้ เดปอร์ติโบ้” สื่อสเปน รายงานว่า มีความเป็นไปได้ที่คิเมเนซจะถูกลงโทษแบน 3 แมตช์เป็นอย่างน้อย และมากที่สุดถึง 15 แมตช์ ที่สำคัญยังต้องลุ้นว่าจะแบนแค่เกมระดับทีมชาติ หรือจะแบนในเกมระดับสโมสร ซึ่งถ้าเป็นอย่าหลัง กองหลังวัย 27 ปี จะไม่สามารถลงสนามให้แอตเลติโก้ มาดริด ได้เกือบทั้งครึ่งหลังของฤดูกาล

อย่างไรก็ตามยังไม่มีการตัดสินใดๆ จากฟีฟ่าอย่างเป็นทางการ

❗️ Josema Giménez after the game: “They [the referees] are all a bunch of thieves these sons of b*tches. Yes, record me. Son of a b*tch.”

pic.twitter.com/Im77roiqCu

— Atletico Universe (@atletiuniverse) December 2, 2022