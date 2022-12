ลูกดาวเตะโครเอเชีย ปรี่ให้กำลังใจ ‘เนย์มาร์’ หลังเกม ซุป’ตาร์ดังเห็น สวมกอดทันที

หลังเกมสุดลุ้น เมื่อ แซมบ้า บราซิล แชมป์โลกสูงสุด 5 สมัย เต็งหนึ่งของรายการ แพ้ให้กับ รองแชมป์เก่า ‘ตาหมากรุก’ โครเอเชีย ในการแข่งขันฟุตบอลโลก ฟีฟ่า เวิลด์คัพ 2022 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ด้วยการดวลจุดโทษ 4-2

ทำให้โครเอเชียทะยานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ หรือ 4 ทีมสุดท้าย ได้สำเร็จ

ภายหลังเกม เนย์มาร์ ซุปเปอร์สตาร์วัย 30 ปี ถึงกับหลั่งน้ำตา ที่ไม่สามารถพาทีมเข้าสู่รอบต่อไป และโลกแห่งฟุตบอลก็มีความสวยงามเสมอ เมื่อลูกชายของ อิวาน เปริซิช ดาวเตะทีมชาติโครเอเชีย อย่าง “ลีโอ” ได้เดินลงไปที่สนาม เพื่อให้กำลังใจเขา

ตอนแรกเขาถูกหยุด แต่ทันทีที่เนย์มาร์เห็นเขา ก็สวมกอดและจับมือกัน

ซึ่งเพจต่างๆ ได้นำช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียจำนวนมาก และมีคนเข้าไปแสดงความเห็นไม่น้อย

Ivan Perišić's son went to console Neymar after the game! 🇭🇷 🇧🇷

Football ❤️ pic.twitter.com/rBbzZE0mbH

— Bet9ja (@Bet9jaOfficial) December 9, 2022