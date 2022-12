‘แกรนท์ วาห์ล’ นักข่าวอเมริกันเสียชีวิตระหว่างทำหน้าที่ในฟุตบอลโลก

แกรนท์ วาห์ล นักข่าวฟุตบอลชาวอเมริกันของสำนักข่าว “ซีบีเอส” ได้เสียชีวิตที่ประเทศกาตาร์ ในขณะที่กำลังทำงานในช่วงฟุตบอลโลก 2022 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม

เฮนรี่ บุชเนลล์ นักข่าวของ “ยาฮู” เปิดเผยว่า จากการที่เห็นวาห์ลทำงานในพื้นที่ของสื่อมวลชนในเกมระหว่างอาร์เจนตินา กับ เนเธอร์แลนด์ ที่ลูซาอิล สเตเดียม และดูเหมือนว่าวาห์ลจะมีอาการไม่ค่อยดี ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์มานำตัวเขาออกจากสนามไป

ขณะที่เซลีน เกาน์เดอร์ ภรรยาของวาห์ล ทวีในทวิตเตอร์ ว่า ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้สามี รู้สึกช็อกมากจริงๆ

ด้านสหพันธ์ฟุตบอลสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจกับการจากไปของนักข่าววัย 48 ปี และขอขอบคุณที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยให้วงการฟุตบอลอเมริกันเดินหน้ามาจนถึงทุกวันนี้

วาห์ลได้เขียนบันทึกไว้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่า ตอนนี้ร่างกายไม่แข็งแรงหลังจากนอนน้อยมาตลอด 3 สัปดาห์ มีความเครียดจากการต้องทำงานอย่างหนัก รู้สึกได้ว่าเจ็บหน้าอก และการหายใจไม่ปกติ แต่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 เพราะได้ตรวจอย่างสม่ำเสมอ หลังจากนั้นได้เข้าไปพบแพทย์ที่ศูนย์สื่อมวลชน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดลมอักเสบ และได้รับยากลับมา ซึ่งก็รู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อย แต่ก็ยังมีอาการอยู่

ด้านทิม สแคนแลน เอเย่นต์ของนักข่าวดัง เปิดเผยกับ “นิวยอร์ก ไทม์ส” ว่า คาดว่าวาห์ลจะเสียชีวิตระหว่างการยำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้รับทราบมาแล้ววว่าวาห์ลไม่สบาย นอนไม่หลับ ซึ่งก็ได้แนะนำให้กินยานอนหลับ แต่วาห์ลยืนยันว่าต้องการการพักผ่อนอีกสักเล็กน้อย

วาห์ลได้ทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกมาแล้ว 8 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 และครั้งสุดท้ายของเขา

I am so thankful for the support of my husband @GrantWahl's soccer family & of so many friends who've reached out tonight.

I'm in complete shock. https://t.co/OB3IzOxGlE

— Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA 🇺🇦 (@celinegounder) December 10, 2022