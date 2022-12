แฟนบอลวิจารณ์ความแม่น ‘ม.ออกซ์ฟอร์ด’ เรื่องแชมป์บอลโลก

หลังจากที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยระดับโลกได้ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติในการคาดการณ์แชมป์ฟุตบอลโลก 2022 ก่อนหน้านี้ ซึ่งคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นการเจอกันระหว่างบราซิล กับ เบลเยียม และบราซิลจะชนะคว้าแชมป์โลกไปได้

อย่างไรก็ตาม เบลเยียมตกรอบแรกไปแล้ว ส่วนทีมแซมบ้าเพิ่งแพ้โครเอเชีย ตกรอบ 8 ทีมไป นอกจากนั้นยังมีการทำนายว่าเยอรมนีจะผ่านเข้ารอบ 16 ทีมได้ แต่ก็ตกรอบแรก ทำให้แฟนบอลออกมาวิจารณ์ถึงความแม่นยำในการคาดการณ์ของ ม.ออกซ์ฟอร์ดกันอย่างมาก

NEW: Oxford mathematical model predicts route to the men's @FIFAWorldCup ⚽️🏆

The model – created by @OxUniMaths' @JoshuaABull – forecasts:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England to lose in the quarter-final

🇦🇷 Argentina vs Brazil in the semi-final

🇧🇷 Brazil to beat Belgium in the final#WorldCup pic.twitter.com/gm0IdIt8K6

— University of Oxford (@UniofOxford) November 18, 2022