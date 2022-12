เศร้าซ้ำสอง! ช่างภาพกาตาร์เสียชีวิตในบอลโลก

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 เกิดข่าวเศร้าซ้ำสอง เมื่อมีสื่อมวลชนเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน ต่อจากแกรนท์ วาห์ล นักข่าวชาวอเมริกันของสำนักข่าวซีบีเอส เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา

ล่าสุด มีรายงานจากกัลฟ์ไทม์ส สื่อกาตาร์ ว่า คาลิด อัล-มิสสลาม ช่างภาพชาวกาตาร์ของอัล คาสส์ สื่อของประเทศเจ้าภาพ เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในฟุตบอลโลก 2022 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม แต่ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งการสูญเสียครั้งนี้ห่างกับการเสียชีวิตของวาห์ลเพียงวันเดียวเท่านั้น

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah's mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW

Advertisement

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) December 10, 2022