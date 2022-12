เพียร์ส มอร์แกน พิธีกรคนสนิท ยันโรนัลโด้ยังเหนือกว่าเมสซี่

เพียร์ส มอร์แกน พิธีกรฝีปากกล้าชาวอังกฤษซึ่งสนิทสนมกับคริสเตียโน่ โรนัลโด้ แข้งดังชาวโปรตุเกส ยังคงดันหลังโรนัลโด้สุดตัว แม้ว่าลิโอเนล เมสซี่ แข้งเทพชาวอาร์เจนไตน์ คู่ปรับตลอดกาลของโรนัลโด้ จะเพิ่งพาทีมฟ้า-ขาว เข้าชิงฟุตบอลโลก 2022 ด้วยชัยชนะเหนือโครเอเชีย 3-0 ในรอบรองชนะเลิศ ที่กาตาร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ก็ตาม

โดยหลังจบเกมดังกล่าว แกรี่ ลินีเกอร์ อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษในฐานะนักวิจารณ์ ได้ทวีตข้อความว่า “ยังต้องถกเถียงกันอยู่อีกมั้ย? ว่าใครคือแข้งที่เจ๋งที่สุดตลอดกาล?” ปรากฏว่ามอร์แกนไปทวีตตอบว่า “ไม่ต้องเถียงกันเลย เพราะคำตอบคือโรนัลโด้” ก่อนขยายความกับเจฟฟ์ สเตลลิ่ง พิธีกรรายการ “ซอคเกอร์ แซตเทอร์เดย์” ที่เข้ามาชวนคุยว่า “คิดว่าโรนัลโด้เจ๋งสุด รองลงมาคือดิเอโก้ มาราโดน่า ส่วนเมสซี่เป็นอันดับ 3 (หรืออาจจะอันดับ 4 รองจากโรนัลโด้ บราซิล)”

สเตลลิ่งตอบว่า “เพียร์ส คุณอาจจะไม่เคยผิด แต่ยอมรับเถอะว่า ครั้งนี้คุณผิดแล้ว” แต่มอร์แกนก็ไม่ยอม และบอกว่า “ยอมรับว่าผมเคยทำผิดมาครั้งนึง แต่กลายเป็นว่าผมเข้าใจผิดละ”

I think Cristiano Ronaldo’s the best ever, Maradona 2nd, Messi 3rd (possibly 4th actually, behind R9). https://t.co/hg58A9lqhb

— Piers Morgan (@piersmorgan) December 13, 2022